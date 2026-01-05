中日は5日、サカナクションのヴォーカリスト＆ギターリスト・山口一郎氏がドラゴンズ90周年広報アンバサダーに就任すると発表した。

サカナクションは、25年2月にリリースした楽曲「怪獣」が音楽ストリーミングサービスで累積再生回数3.2億回を突破する大ヒットを記録する大人気ロックバンド。フロントマンである山口一郎氏は熱心なドラゴンズファンとしても知られており、90周年記念ソングの制作をはじめ、90周年関連企画などについて、SNSを含む広報発信を積極的に行っていく予定だ。