日本映画専門チャンネルでは、“恐怖”を描いた作品を1月の深夜に集中放送する「甦る恐怖 Jホラーセレクション」を展開する。

『近畿地方のある場所について』『事故物件ゾク 恐い間取り』『ドールハウス』など、2025年は邦画のホラー映画がスマッシュヒットを記録し、日本独自の“静かな恐怖”“見えない恐怖”を描いたJホラー作品が今再びブームとなっている。

そこで今回は、90年代公開の初代Jホラー作品から2020年代の新世代ホラーまでをラインナップし、恐怖映画の変遷をたどりながら、観る者の心を深く揺さぶる日本の恐怖表現を深夜に震えて体感できる特集が企画された。

放送作品は、以下の通り。

『女優霊』（1996年）

監督：中田秀夫 脚本：高橋洋

出演：柳ユーレイ／白島靖代／石橋けい／根岸季衣／大杉漣

後にJホラー映画の巨匠と称される中田秀夫監督の劇場映画デビュー作にしてJホラーの原点。

『リング』＜4Kデジタル修復版＞（1998年）※TV初放送

監督：中田秀夫 脚本：高橋洋 原作：鈴木光司

出演：松嶋菜々子／真田広之／中谷美紀／竹内結子／佐藤仁美／松重豊

呪いのビデオが巻き起こす惨劇を描き大ヒットを記録Jホラーブームをけん引した記念碑的作品。オールメディア初となる4K素材で放送。

『らせん』（1998年）

監督・脚本：飯田譲治 原作：鈴木光司

出演：中谷美紀／佐藤浩市／佐伯日菜子／松嶋菜々子／真田広之／鶴見辰吾／松重豊

『リング』の続編。貞子の出生の謎から人間の喪失と再生を壮大な世界観で描く。

『黒い家』（1999年）

監督：森田芳光 原作：貴志祐介

出演：内野聖陽／大竹しのぶ／西村まさ彦／田中美里／石橋蓮司／小林薫

生命保険会社のサラリーマンに襲い掛かった保険金詐欺夫婦による恐怖を描いたサイコ・ホラー。

『富江』（1999年）

監督・脚本：及川中 原作：伊藤潤二

出演：菅野美穂／中村麻美／洞口依子／草野康太／田口トモロヲ／水橋研二

伊藤潤二原作コミックの映画化。不死の美少女が人々を狂気に導くサスペンスホラー。若き菅野美穂が演じる冨江が怖すぎると話題となった。

『回路』（2001年）

監督・脚本：黒沢清

出演：加藤晴彦／麻生久美子／小雪／有坂来瞳／松尾政寿／武田真治／哀川翔／役所広司

インターネットで起こる怪異が世の中へ広がっていく様子を描いたネットとホラーを融合した先駆的作品。2001年カンヌ国際映画祭のある視点部門にて国際映画批評家連盟賞を受賞。

『仄暗い水の底から』（2002年）

監督：中田秀夫 脚本：中村義洋／鈴木謙一

出演：黒木瞳／菅野莉央／小日向文世／水川あさみ／徳井優／小木茂光

水をモチーフに母と子の愛情に描いた悲しみ溢れるホラー。「ダーク・ウォーター」としてハリウッドリメイクもされた。

『残穢－住んではいけない部屋－』（2016年）

監督：中村義洋 脚本：鈴木謙一 原作：小野不由美

出演：竹内結子／橋本愛／坂口健太郎／滝藤賢一／佐々木蔵之介／山下容莉枝／成田凌

ある小説家が奇妙な“音”のする部屋の謎を巡り驚くべき真相に迫る。淡々と描かれた描写に静かな恐怖がじわじわとにじり寄る。

『貞子DX』（2022年）

監督：木村ひさし 脚本：高橋悠也 世界観監修：鈴木光司

出演：小芝風花／川村壱馬（THE RAMPAGE）／黒羽麻璃央／八木優希／渡辺裕之／西田尚美／池内博之

見た者は24時間後に死ぬ”という“呪いのビデオ”の謎を小芝風花演じるIQ200の大学院生が解き明かす。コメディ要素も入った新感覚ホラー。

『ミンナのウタ』（2023年）

監督：清水崇 脚本：角田ルミ／清水崇

出演：GENERATIONS(白濱亜嵐 片寄涼太 小森隼 佐野玲於 関口メンディー 中務裕太 数原龍友)／早見あかり／穂紫朋子／天野はな／山川真里果／マキタスポーツ

一度聴いたら伝染する“呪いのメロディー”を巡る恐怖を描いたホラー。GENERATIONSのメンバーが本人役で出演、監督はＪホラーの名匠・清水崇が手掛ける。