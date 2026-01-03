プロ野球の世界では、試合そのものだけでなく「移動」も大きな要素のひとつだ。12球団の本拠地球場を見渡しても、アクセスの良さや動線の分かりやすさ、周辺環境の充実度など、遠征のしやすさには意外な差がある。そこで本記事では、単純な所要時間だけでなく、①空港／新幹線主要駅からの移動時間、②乗り換え回数、③最寄り駅からの徒歩距離（迷いにくさ）を総合評価。遠征経験の少ないファンでも迷わずたどり着ける“遠征難度が低い球場”をランキング形式で紹介する。なお、掲載した時間は最速ルートの目安であり、混雑や時間帯によって変動する場合がある。［1/6ページ］

第6位：京セラドーム大阪（新幹線最速：約29分／空港最速：約60分前後）

[caption id="attachment_243838" align="aligncenter" width="530"] 京セラドーム大阪 全景（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：大阪府大阪市西区千代崎3丁目中2−1

最寄り駅：阪神なんば線「ドーム前駅」、大阪メトロ長堀鶴見緑地線「ドーム前千代崎駅」、JR大阪環状線「大正駅」

新幹線（新大阪駅→球場）：最速 約29分（新大阪→大正 約21分＋徒歩 約8分）

空港（伊丹空港→球場）：最速 約55〜70分（公共交通目安／約60分前後）

第6位にランクインしたのは、京セラドーム大阪だ。

複数の最寄り駅を使い分けられる柔軟性が魅力だが、空港からの距離感で上位勢に及ばず6位となった。

最速ルートは新幹線の「新大阪駅」からJRの「大阪駅」で乗り換え、JR大阪環状線で「大正駅」へのルートだ。

大正駅から京セラドームまでは徒歩8分と、都市部らしい分かりやすい導線になっている。

また、阪神なんば線「ドーム前駅」、大阪メトロ長堀鶴見緑地線「ドーム前千代崎駅」からなら球場まで徒歩1〜2分と極めて近く、到着方法に応じてルートを選べる柔軟性も高い。

伊丹空港（大阪国際空港）からは大阪難波駅へのリムジンバスが運行しており、乗り換えを含めて約1時間程度と、決して複雑ではない。

球場周辺にも大型商業施設があり、大都市・大阪の利便性を生かした京セラドーム。総合的に見ても“遠征難度が低い球場”の一つである。

第5位：阪神甲子園球場（新幹線最速：約26〜27分／空港最速：約29分）

[caption id="attachment_243839" align="aligncenter" width="530"] 阪神甲子園球場（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：兵庫県西宮市甲子園町1−82

最寄り駅：阪神電車阪神本線「甲子園駅」

新幹線（新大阪駅→球場）：最速 約26〜28分（新大阪→甲子園 約26分＋徒歩 約2〜3分）

空港（伊丹空港→球場）：最速 約30分（公共交通の最短目安）

第5位にランクインしたのは、阪神甲子園球場だ。

所要時間は優秀だが、梅田周辺の乗り換え難度や初見の迷いやすさを踏まえた結果、この順位となった。

「新幹線派」にとっては新大阪駅から地下鉄・JRで梅田駅へ約7分、大阪梅田駅から阪神本線の特急に乗り継いで12分。甲子園駅から球場までは徒歩3分と、決してルート自体は複雑ではない。

しかし、初見ファンにとっての最大の難関は「ダンジョン」とも称される梅田駅地下の複雑構造に加え、「梅田駅」に阪神線、阪急線、Osaka Metroなど複数の路線が乗り入れていることだろう。

さらにJR線には「甲子園口駅」と名前が類似している駅もあり、間違えてそちらへ向かってしまった場合、徒歩だと球場まで30分ほど歩くことになってしまう。

それでも、スムーズに乗り換えが出来れば決して利便性は悪くなく、空路の伊丹空港（大阪国際空港）からも甲子園まで約30分のリムジンバスが運行している。

球場の周辺には大型の商業施設や歴史館などもあり、関西随一の野球の聖地としてファンから高い人気を集めている球場であることは間違いない。

第4位：横浜スタジアム（新幹線最速：約20分／空港最速：約48分）

[caption id="attachment_243837" align="aligncenter" width="530"] 横浜スタジアム外観（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：神奈川県横浜市中区横浜公園

最寄り駅：JR・横浜市営地下鉄「関内駅」、JR「石川町駅」など

新幹線（新横浜駅→球場）：最速 約18分（新横浜→関内 約18分＋徒歩 約2分）

空港（羽田空港→球場）：最速 約47分（羽田→関内 約45分＋徒歩 約2分）

第4位にランクインしたのは、横浜スタジアムだ。

新幹線・空港のどちらからも到達しやすく、最寄り駅から徒歩2分という都市型立地が選出の決め手となった。

新横浜駅から横浜市営地下鉄で一本、JRで横浜線・根岸線を乗り継いでも約20分で最寄り駅の関内駅へ到着し、駅から球場までは徒歩2分という極めて近い距離にある。

また、羽田空港から横浜駅までも京急線で約30分とアクセスが良く、新幹線派・空港派のどちらにも優秀。

関内駅の出口からは横浜スタジアムがほぼ視界に入るため、初めての遠征でも迷う心配が少ない。

球場周辺は観光地としても有名な中華街や赤レンガ倉庫などがある「みなとみらいエリア」が徒歩圏で、観戦前後の滞在も楽しみやすい。

都市観光と野球観戦を一体化しやすいのが横浜スタジアムの大きな魅力と言えるだろう。

第3位：MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島（新幹線最速：約10〜12分／空港最速：約65分前後）

[caption id="attachment_243836" align="aligncenter" width="530"] マツダスタジアム 外観（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：広島県広島市南区南蟹屋2丁目3−1

最寄り駅：JR・広島電鉄「広島駅」

新幹線（広島駅→球場）：最速 約10〜12分（徒歩）

空港（広島空港→球場）：最速 約65分前後（空港→広島駅 約50分前後＋徒歩 約10〜12分）

第3位にランクインしたのは、MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島だ。

新幹線停車駅から徒歩で到達できる分かりやすさが強みで、空港ルートの長さを加味しても上位に食い込んだ。

徒歩約10〜12分と案内され、駅前大通りを直進するだけのシンプルな動線で迷いにくい。

カープロード沿いに設置されたレンガの壁面には球団の歴代戦績や監督・コーチ・選手の名前が刻まれており、カープファンには苦にはならないだろう。

荷物が多い遠征でも、乗換なしで球場まで向かえる圧倒的なシンプルさは他球団にはない強み。

一方で空港ルートはやや距離があり、広島空港→広島駅はリムジンバスで50分前後かかるため、遠征では“新幹線利用の強さが際立つ球場”といえる。

徒歩球場としての快適性と都市近接性から、新幹線を使った遠征ではアクセスしやすいと言えるだろう。

第2位：東京ドーム（新幹線最速：約18分／空港最速：約61分）

[caption id="attachment_243835" align="aligncenter" width="530"] 東京ドーム 外観（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：東京都文京区後楽１丁目3−61

最寄り駅：JR「水道橋駅」、東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」など

新幹線（東京駅→球場）：最速 約18分（東京→水道橋 約13分＋徒歩 約5分）

空港（羽田空港→球場）：最速 約61分（羽田→水道橋 約56分＋徒歩 約5分）

第2位にランクインしたのは、東京ドームだ。

新幹線アクセスはトップ級だが、空港ルートの複雑さを踏まえた総合評価で2位となった。

新幹線でのアクセスにおいて全国トップクラスの利便性を誇る東京ドーム。東京駅から中央線、総武線を乗り継ぎ6〜7分で水道橋駅に到着し、球場へは徒歩数分。

羽田空港からは複数回の乗り換えで約45分と少々複雑ではあるが、成田空港からは東京駅へ一本で行ける特急も走っており決してアクセスは悪くない。

水道橋駅から東京ドームまでの公式表記は“徒歩5分”だが、実際には出口によっては2〜3分で到達できるほどの近さだ。

駅前から東京ドームシティが視界に入り、迷うポイントがほとんどないため、初遠征のファンでも移動ストレスが極めて少ない。

大都市の中心にありながら、アクセスの単純さという面でも日本屈指の球場といえるだろう。

第1位：みずほPayPayドーム福岡（新幹線最速：約26分／空港最速：約32分）

[caption id="attachment_243834" align="aligncenter" width="530"] みずほPayPayドーム福岡（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2−2

最寄り駅：福岡市地下鉄空港線「唐人町駅」

新幹線（博多駅→球場）：最速 約26分（博多→唐人町 約11分＋徒歩 約15分）

空港（福岡空港→球場）：最速 約32分（空港→唐人町 約17分＋徒歩 約15分）

第1位に輝いたのは、みずほPayPayドーム福岡だ。

空港・新幹線の両ルートがシンプルで迷いにくく、遠征の失敗リスクが最も低い“総合力”が選出の理由となった。

PayPayドームが日本で最も“遠征しやすい球場”とした最大の理由は、福岡空港からの近さだ。

福岡空港は国内線の便数・就航地が多く、全国各地から直行便で入りやすいのも大きなメリットだ。空港到着後の動線もシンプルなため、「飛行機で遠征するならここが最もラク」と言える条件がそろっている。

さらに空港と地下鉄駅がほぼ直結しており、福岡空港から福岡市地下鉄空港線線で「唐人町駅」までわずか15分程度。

駅から球場までは一本道の徒歩15分程度で、合計移動時間は約30分前後と全国随一の近さを誇る。

さらに新幹線利用の場合も、博多駅から地下鉄1本で唐人町駅まで約11分と極めてシンプル。

空路・陸路の双方が強く、全国どこから来てもアクセス難度が低い“鉄壁の動線”が魅力。観光地や宿泊地との距離感も良好で、初遠征のファンにも優しい球場だ。

【了】