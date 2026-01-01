2026年の運勢★タロット占い×西洋占星術「牡牛座（おうし座）」総合運・開運メッセージ「的中王」橘冬花が占う

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年の運勢占い」。タロットカード×西洋占星術で占う12星座別占い「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢は？ 星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・橘 冬花（たちばな・ふゆか）さん）古代から占う対象に天体が影響を及ぼすとされ、年月日どの時刻にどの位置に天体があるかをホロスコープに描き出す「西洋占星術」と、意識のなかから導き出される運命の「タロットカード」。2026年どんな運勢になるか、星たちは知っています。さまざまな天体とタロットカードから織り成すメッセージを受け取ってください。2026年の牡牛座は、安心や安定の定義が静かに書き換えられていく年です。守ってきた価値観を一度手放し、心地良さの基準を内側から選び直す流れが訪れます。人や環境との距離感を調整することで、本当に続けたいものが浮かび上がってくるでしょう。そして、後半には揺るぎない自信に変わっていくでしょう。急がず丁寧に積み上げる姿勢が、未来の豊かさを育てます。過去の出来事や選択が、今のあなたに強い影響を与えるかもしれません。終わったと思っていた流れのなかに、大切な気付きや再挑戦のきっかけがひっそり息づいているかもしれません。自分の声に正直になることで、必要な答えが自然と浮かび上がり、前向きな再スタートへ心が整っていくでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/