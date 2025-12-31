第104回全国高校サッカー選手権大会の2回戦が31日に行われ、尚志（福島）と山梨学院（山梨）が対戦した。

福島県大会を5年連続で勝ち抜き、通算16回目の本大会出場を決めた尚志。迎えた初戦では高松商（香川）を6－0の大勝で下し、3大会ぶりに2回戦への駒を進めた。対するは、2大会連続11回目の本大会に臨む山梨学院。第99回大会以来の優勝へ向け、初戦では京都橘（京都）をPK戦の末に破った。

試合は23分に尚志がスコアを動かす。敵陣左サイドでのロングスローからボックス内で西村圭人がヘディング。後方に逸らしたボールは一度クリアされたものの、こぼれ球を田上真大がボレーで振り抜く。ゴール前で軌道が変わったシュートがネットを揺らし、尚志が先制した。

さらに37分、右サイドの榎本司にボールが渡り、手前のスペースを臼井蒼悟がランニング。パスを受けながら華麗なトラップでマーカーを突破し、ポケットに侵入してマイナスの折り返しを送る。最後は田上が右足でシュートを叩き込み、尚志が追加点を挙げた。

一方の山梨学院も、75分に途中出場の疋田将が反撃の1点を記録。しかし、そのまま試合は2－1で終了し、尚志が勝利を収めた。尚志は来年1月2日、3回戦で神戸弘陵学園（兵庫）と対戦する。

【スコア】

尚志 2－1 山梨学院

【得点者】

1－0 23分 田上真大（尚志）

2－0 37分 田上真大（尚志）

2－1 75分 疋田将（山梨学院）



【動画】田上真大の得点で尚志が先制！



