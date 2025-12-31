マルアイは12月16日、お年玉に関する実態調査の結果を発表した。調査は2025年11月21日～11月22日、全国20代～60代以上の男女602名を対象にインターネットで行われた。

今年の年末年始は「自宅でゆっくりする」が最多

「今年の年末年始をどのように過ごす予定か」の質問に対し回答は、「自宅でゆっくりする」が最多の69.6%、次いで「親族で集まる」19.1%、「自宅近辺で外出する」16.3%だった。「国内旅行に行く」8.5%、「日帰りレジャーに出かける」7.3%、「海外旅行に行く」3.5%と、遠出をするような予定は1割未満にとどまり、今年の年末年始は自宅やその近辺で過ごす人が多いことがわかった。

来年2026年のお正月は40.4%がお年玉をあげる予定

「来年2026年のお正月にお年玉をあげるか」と質問したところ、「あげる」が40.4%と、2026年のお正月は4割がお年玉をあげる予定であることがわかった。「あげる」人を年代別でみると、最多が「40代」47.1%、次いで「60代以上」46.0%と、特に40代と60代以上が多かった。

あげる金額は1,000円台から4,000円台が主流

「来年2026年のお正月にお年玉をあげる」と回答したうちの604名に、あげる相手の人数を質問したところ、あげる人数は平均3人であることがわかった。中には23人にあげると回答した60代女性など、2桁台と回答した人も少数ながら存在した。

あげる相手について質問したところ、最多が「親戚の子ども」58.6%、次いで「自分の子ども」38.6%、「孫(ひ孫)」29.3%と、子どもにあげる割合が高かった。

あげる金額は、相手が子どもでも大人でも「1,000円台〜4,000円台」が主流だった。「10,000円台〜40,000円以上」をあげる相手は、最多が「孫(ひ孫)」29.9% 、次いで「自分の子ども」24.9%、「親(配偶者も含む)」24.7%と、血縁関係がある相手に対してあげる金額が高い傾向が明らかとなった。

あげる金額の全体平均を昨年11月に実施した「2025年お年玉に関する実態調査」と比較すると、1,000円未満は16.7%と昨年より2.4%上昇、1,000円台～4,000円台が45.5%と3.6%低下、5,000円台～9,000円台は21.1%と5.2%上昇、10,000円台から40,000円以上が16.7%と4.0%低下。あげる金額は昨年より低下傾向にあることが明らかとなった。

2026年のお年玉総額を2025年と比較すると「変わらない」が最多

「来年2026年にあげる予定のお年玉の総額は、今年2025年と比較するとどのようになるか」の質問に対し回答は、「変わらない」が59.9%と最多で、次いで「増える」が21.2%だった。「減る」は8.5%と、1割未満にとどまった。

「変わらない」と回答した人にその理由を聞いたところ、「あげる相手の人数に変化がない」「毎年同じ金額をあげている」という理由が多く挙がった。また中には「不景気だから(40代/女性)」「増やす余裕がない(50代/男性)」など、経済状況の厳しさから増額したくてもできないという声もあった。一方、「増える」と回答した人の多くは、「相手の年齢の変化に合わせて金額を上げる」という理由だった。ほかにも、「物価が上がって足りないと思うから(40代/女性)」「物価高なので1万円程度上がる(40代/男性)」など、物価上昇を踏まえて相手を気遣い増額するケースも少数ながら見受けられた。

お年玉の渡し方は「現金をぽち袋に入れて手渡す」が最多

「来年2025年のお正月では、どのようにお年玉をあげる予定か」の質問に対し回答は、「現金をぽち袋に入れて手渡す」が77.8%と最多だった。現金以外の方法は「電子マネーで送金する」4.0%、「口座に振り込む」3.8%と1割未満にとどまり、お年玉のやりとりでは依然として現金が主流であることがわかった。

お年玉をあげるのは「高校卒業まで」が最多の34.6%

「お年玉は、いつまであげるものだと思うか」と質問すると、「高校卒業まで」が34.6%と最も多く、次いで「短大・大学・専門学校生まで」18.2%、「社会人になるまで」15.9%だった。

昨年の調査結果では、「成人になるまで」16.4%、「社会人になるまで」12.5%と、成人を一区切りと考える人が多い傾向にあったが、今年は 「社会人になるまで」 とする回答が増え、意識にやや変化が見られた。