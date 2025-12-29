乃木坂46井上和「こんなに近くに行っていいの!?」大好きな『エヴァ』初号機に大興奮！

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。この日の放送では、和先生が“4組の副担任”の賀喜遥香（かき・はるか）先生と一緒に、東京シティビュー（六本木ヒルズ森タワー52階）で開催中の『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念展「ALL OF EVANGELION」（以下：エヴァ展）をレポートした模様をお届けしました。井上：生徒の皆さん、こんばんは！“和の講師”乃木坂46の井上和です！ 今日はこの方も一緒です！賀喜：“4組の副担任”乃木坂46の賀喜遥香です！ 今日は私も和の時間におじゃましているんですけど、なんと、私たち2人は今……。井上＆賀喜：『エヴァ展』に来ています！ やったー!!井上：現在、東京・六本木ヒルズ森タワー・東京シティビューで開催中の『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念展「ALL OF EVANGELION」に来ちゃいましたね、遥香さん！賀喜：そうだね！ しかも、和と来させていただけたのがうれしい！井上：同じくです！ 遥香さんと一緒なんて、“こんな贅沢いいんですか!?”っていう感じです。ということで、早速中に入っていきましょう！井上＆賀喜：失礼します……。井上：初号機だ!!賀喜：すごい！井上：かっこいい～！賀喜：これ……入っていいんですか!?井上：こんなに初号機の近くに行っていいの!?賀喜：ちょうど初号機の後ろに東京タワーが見える！井上：本当だ！井上＆賀喜：かっこいい～。賀喜：シンクロした（笑）！――ここで教室（収録スタジオ）にいる和先生にバトンタッチ。井上：生徒の皆さんこんばんは！ “和の講師”乃木坂46の井上和です。ということで『エヴァ展』に行かせていただいたときの様子を聴いていただきましたけど、テンションが上がりすぎ（笑）！ 私は初号機が大好きで、見たときにテンションが上がりすぎちゃって「そんな高い声を出してたの!?」って自分でもビックリした（笑）。しかも、初号機が赤い板のなかにいるんですよ！ 伝わるかな？ 赤い板がブワーッて並んでいるところに、初号機がドンと真ん中にいるんですけど、それがまるでゼーレ（モノリス）！ 伝わりますか？「私は（碇）ゲンドウか!?」っていう気持ちに錯覚させてくれるんです。もう本当に最高にテンションが上がりましたし、近くで初号機を見ることができて……めっちゃかっこよかった！――この後も、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念展「ALL OF EVANGELION」の各ブースを2人がレポートしていきました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info