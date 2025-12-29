夏菜、夫と子ども用に毎日別メニュー!?「申し訳ない気持ちになる」「自分で首を絞めている（笑）」食事作りの苦労を明かす

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。14日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、夫と子どもの食事作りなどについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：（ご家庭での毎日の食事作りですが）お子さんのご飯を作るとき、同じものを食べるとはいっても、大人は子どもの好みとは違うものを食べたいですよね。毎日お子様ランチというわけにはいかない。そういうときは、大人用と別々に作るのですか？夏菜：私は、パパ用と子ども用を作っています。FUKAMI：すごい！ 頑張っていらっしゃるんですね。素晴らしい。夏菜：本当は、もうそれをやめたいのですが（笑）、やめたいと思いながらも、やっちゃうんですよね。やらないと申し訳ない気持ちになっちゃって。FUKAMI：誰に？夏菜：パパに。「子どもと同じものは食べたくないだろうな……」と思って。FUKAMI：優しいですね。たまには辛いものとかも食べたいですものね。夏菜：そうそう。もちろん、カレーなど同じ具材で作れるときは一緒に作りますが、大人用に辛さを変えたり、細かく切るか大きく切るか、という程度で分けています。それ以外は大体、別々で作っているかもしれません。FUKAMI：すごい！ それは本当に大変すぎます。夏菜：本当に自分で自分の首を絞めているなと思います（笑）。番組では他にも、多忙な子育てと両立する美容法や、夫婦の時間の過ごし方、出産後に変わった価値観などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/