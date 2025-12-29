栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則(※崎はたつさき)が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で15日に公開された動画に出演。「イチローさんより好きになっちゃった選手はいる?」という質問に回答した。

「こんなこと聞かれたことがなかった」

番組が用意した「イチローさんより好きになっちゃった選手はいる?」という質問に対し、川崎は「(この質問を)みんな、俺に聞かない!」「こんなこと聞かれたことがなかった」と驚きながら、「聞いちゃいけないと思うのによくつっこんだ! さすが『ダグアウト!!!』!」と称賛。

そして、平井理央から「いかがですか!?」と改めて聞かれると、川崎は「イチローさんが見てないことを祈りますけど。イチローさんは大体見ません、そういうのは。大体イチローさんはトレーニングしてるか、ユンケル飲んでるか」と冗談めかして笑いを誘いつつ、「いません!」と言い放った。

これにはレッド吉田も思わず、「つまんねー(笑)!」とツッコミ。それでも川崎は全く動じず、「僕はイチロー先輩のおかげで野球選手になったようなものですよ。イチロー先輩がいなければ、僕は今頃バスケをしてた可能性もありますし、バンドマンになっていた可能性もあるわけですよ」と説明。

さらに、川崎は「当時の野球選手の方はみなさん体が大きくて、すごい。僕は小学生、中学生の頃、小さかった。プロ野球選手になるのは不可能だと決めつけていたんですね」と回想。

その上で、「『スラムダンク』に夢中になりまして。これからはバスケだと。バスケ部に行ったりしましたが、野球に戻ったのはイチローさんがパッと出てきたおかげ」「左打ちに変えて、いろんな意味で野球にもう一度向き合わせてくれた。イチローさんのおかげです」としみじみと語っていた。