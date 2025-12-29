フコク生命はこのほど、47都道府県「年間に支払う住民税ランキング」を発表した。調査は47都道府県の20代～50代の男女(100名ずつ)を対象に行われた。
「住民税を年額いくら支払っていますか?」と質問したところ、「東京都」が36万6,234円で1位となった。最も低かったのは「山口県」で15万4,167円という結果に。全国平均は20万7,702円で、これは20位の「三重県」(21万909円)と21位の「宮城県」(20万7,692円)との間の数値となっている。また、2024年12月調査における全国平均は20万3,674円であったことから、昨年より約4,000円高くなっている。
なお、全ランキング結果は以下の通り。
・第1位 東京都 366,234円
・第2位 福岡県 302,459円
・第3位 神奈川県 278,462円
・第4位 北海道 267,021円
・第5位 兵庫県 256,557円
・第6位 愛知県 251,667円
・第7位 静岡県 239,552円
・第8位 奈良県 236,957円
・第9位 埼玉県 235,606円
・第10位 大阪府 229,104円
・第11位 千葉県 222,464円
・第12位 滋賀県 222,115円
・第13位 徳島県 221,324円
・第14位 和歌山県 218,519円
・第15位 高知県 218,056円
・第16位 福井県 215,873円
・第17位 岡山県 215,441円
・第18位 山梨県 212,712円
・第18位 京都府 212,712円
・第20位 三重県 210,909円
・第21位 宮城県 207,692円
・第22位 岩手県 207,143円
・第23位 鹿児島県 203,390円
・第24位 青森県 195,968円
・第25位 愛媛県 194,531円
・第26位 佐賀県 194,286円
・第27位 茨城県 191,912円
・第28位 福島県 190,441円
・第29位 広島県 190,260円
・第30位 新潟県 186,441円
・第31位 栃木県 185,455円
・第32位 宮崎県 185,246円
・第33位 石川県 185,075円
・第34位 沖縄県 182,813円
・第35位 大分県 182,727円
・第36位 島根県 182,540円
・第37位 香川県 180,508円
・第38位 岐阜県 178,182円
・第39位 富山県 177,941円
・第40位 長野県 175,000円
・第41位 熊本県 174,138円
・第42位 山形県 167,742円
・第43位 長崎県 166,667円
・第44位 鳥取県 165,152円
・第45位 群馬県 165,079円
・第46位 秋田県 157,759円
・第47位 山口県 154,167円
また、47都道府県全体の住民税平均年額支払額を調べたところ、「10万円未満」(1117件)が断トツに多く、次いで「10万円～20万円未満」(753件)、「20万円～30万円未満」(397件)と続き、「70万円以上」支払っている人は76件だった。