夏菜 “結局一番効く”ダイエット法とは？「基礎代謝を上げていかないと」たどりついたリバウンドしない身体作りの結論

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。14日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、体型維持などについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：これまで女優業をしていくなかで、体型維持に苦労されたことはなかったのですか？夏菜：ありました。逆に高校生のときなどは、すごくお肉がついてしまう時期があって。何か知らないけれど、空気を吸っているだけでお肉がつくような時期ってあるじゃないですか。もずくやサラダでしか生活していなかったりするのに、太ったり。本当に不思議です。だから、高校生のときが一番大変だったかもしれません。その頃は、サラダや海藻、豆腐、豆などしか食べていませんでした。FUKAMI：相当ストイックですね。そのとき、効果的だったダイエットはありますか？夏菜：コアリズム（※ラテンダンスをベースに、体幹（コア）を鍛えることを目的としたアメリカ発のダンスエクササイズ）です。FUKAMI：ビリーズブートキャンプ（※元アメリカ陸軍トレーナービリー・ブランクスが考案した短期集中型のエクササイズ）とかもありましたよね。夏菜：はい。それと並行して流行ったコアリズムを一生懸命やっていました。FUKAMI：やはり運動なのですね。夏菜：結局、運動は絶対にベースとして大切だと思います。やはり基礎代謝を上げていかないといけないので。番組では他にも、多忙な子育てと両立する美容法や、夫婦の時間の過ごし方、出産後に変わった価値観などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/