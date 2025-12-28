日本サッカー協会は28日、AFC U-23アジアカップ サウジアラビア 2026に臨むU-23日本代表メンバー23名を発表した。連覇を目指す王者として臨む今大会に向け、大岩剛監督は「一戦一戦、目の前の試合にしっかりとフォーカスを当てて、勝ち上がっていきたい」と意気込みを語った。

市原吏音や佐藤龍之介ら“ロス世代”の中心を担う選手たちが名を連ねた一方、同日に海外クラブへの移籍を視野に入れた交渉・準備に入ることが発表された齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）はメンバーから外れた。大岩監督は「そのようなこと（移籍）が起こる期間なので、一日一日、本当に情報が変わっていく」と言及。その上で「簡単に言うと、属人的にならないこと。ある一人、二人、三人の選手に頼らない。そういったグループを作らないことが大事になる」と述べた。

水戸のJ1昇格・J2優勝に大きく貢献した齋藤は、9月に行われたU-20ワールドカップにも出場し、2025年に大きな飛躍を遂げた。大岩監督も「この1年で非常に自信をつけたと感じています。この活動（IBARAKI Next Generation Cup2025）の中でも、それを強く感じさせてくれました。いずれSAMURAI BLUE（日本代表）に入っていくだけのポテンシャルがあると思います。今後の活躍に本当に期待したい」とさらなる成長に期待を寄せた。

【メンバー一覧】U-23日本代表 アジアカップ連覇へ

▼GK

12 濱崎知康（明治大）

1 小林将天（FC東京）

23 荒木琉偉（ガンバ大阪）

▼DF

16 小泉佳絃（明治大）

5 市原吏音（RB大宮アルディージャ）

2 梅木怜（FC今治）

21 関富貫太（桐蔭横浜大）

4 永野修都（ガイナーレ鳥取）

3 土屋櫂大（川崎フロンターレ）

22 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）

15 森壮一朗（名古屋グランパス）

▼MF

8 大関友翔（川崎フロンターレ）

6 小倉幸成（法政大）

7 石渡ネルソン（セレッソ大阪）

10 佐藤龍之介（FC東京）

17 嶋本悠大（清水エスパルス）

14 川合徳孟（ジュビロ磐田）

▼FW

20 古谷柊介（東京国際大）

18 久米遥太（早稲田大）

9 ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）

11 横山夢樹（セレッソ大阪）

19 道脇豊（ベフェレン／ベルギー）

13 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）

▼監督

大岩剛