厚生労働省が公表した2025年9月の勤労統計調査によると、支給事務所における労働者1人あたりの平均賞与額は前年より2.9%増加したという。今年の冬ボーナスも金額の増減に一喜一憂しつつも、ボーナスを通じて「報われた」と感じた人も多いのではないだろうか。

そこで今回は、マイナビニュース会員310人を対象に12月1日に実施した、ボーナスの使い道に関するアンケート結果を紹介する。

ボーナスに関してうれしかった、感動したエピソードを集めてみた。

Q.ボーナスで「うれしかった、感動したエピソード」を教えてください。

増えた、返せた、買えた。自分がうれしかったボーナス体験

・100万円もらった(その他/女性/70代/埼玉県)

・借金の返済にあてて、心が軽くなった(官公庁/男性/50代/茨城県)



・昔、ボーナスで金を購入しました。今は値が利しているのでうれしい(教育/女性/50代/栃木県)



・帰省するのに、レンタカーを使っていたが、そのとき1ランク上のものを選べた(その他/男性/70代/神奈川県)



・初ボーナスで買った絨毯を、今でもリビングで使っている(その他/女性/40代/静岡県)



・臨時ボーナスが出た友人に奢ってもらった(サービス/男性/40代/千葉県)



・ボーナスを貯蓄にまわして増えていくのが嬉しい(その他/男性/40代/東京都)



・ボーナスが現金給付されたとき分厚くて嬉しかった(広告・出版・印刷/女性/50代/千葉県)



・ボーナスをもらった日の帰りに絵画の販売店に立ち寄ると、昔欲しかった日本画が割引価格で販売されていた。当時、現金支給の時代だったのでカバンにお金はは入っていること、お得な金額での販売であったこと、これは何かのめぐりあわせと思い、すぐに購入しました。長年の想いがかなったので大変うれしかった。ボーナスが入ればローンや借入の返済も繰り上げたり、一気に返せることもあった、経済的に少しでも余裕がでると心理的に楽になります(建設・土木/男性/30代/佐賀県)



・旦那のボーナスが前回の倍になってた時(流通・チェーンストア/女性/50代/愛知県)



誰かの笑顔や気持ちが、いちばんうれしかったボーナス

・新卒で初めてボーナスをもらったときは金額は少ないけれどうれしかったです。親に渡しました(ソフトウェア・情報処理/女性/50代/埼玉県)



・長女が初めてのボーナスの半分を我々夫婦に渡してくれたこと(医療・福祉・介護サービス/男性/60代/神奈川県)



・遠くに住む子供からボーナスの時期に現金書留が送られてきた。当初、理由も何もわからなかったので電話で聞いてみると、いつもおやじはお中元やお歳暮をもらった時に「ビールやお菓子より現金がいいのに」と言ってたからと言われ、子供にそう思われていたと少し恥ずかしくなったが、やはり現金は嬉しかった(教育/男性/60代/大阪府)



・自分より部下が「ボーナス査定良かったです、ありがとうございます」と笑顔で言ってくれるとこちらも嬉しい気持ちになります。まぁ本人の頑張りなんですけど(レジャーサービス・アミューズメント・アート・芸能関連/男性/50代/大阪府)

まさかの展開!? 想定外にうれしかったボーナス体験

・落としたボーナス(給付袋)が警察に届けられていたこと(サービス/男性/70代/千葉県)



・株で2倍に増やした(教育/男性/40代/福島県)



・はじめてのボーナスをおばあちゃんにプレゼントしたら、その倍のプレゼント貰いました(海運・鉄道・空輸・陸運/男性/50代/栃木県)

さまざまなボーナス嬉しい&ほっこりエピソード、いかがだっただろうか。

働く人にとって、ボーナス支給はお財布だけでなく、心にも少し余裕をもたらしてくれる節目のようなものだろう。 羽目を外しすぎず、自分や大切な人のために、納得のいく形で使いたいものだ。

欲しいボーナスの金額に関するアンケート

調査時期: 2025年12月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 310人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

