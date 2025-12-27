12月も後半に差し掛かり、待ちに待ったボーナス支給の時期。厚生労働省が公表した2025年9月の勤労統計調査では、支給事務所における労働者1人あたりの平均賞与額が前年より2.9%増えたという。昨今の物価高騰の中でも、ボーナス支給の恩恵を実感した人も少なくないだろう。

一方で、日々の働きに対するまとまった"報酬"が手に入ることで気が大きくなり、後悔する......なんてことも。

そこで今回は、マイナビニュース会員310人を対象に12月1日に実施した、ボーナスの使い道に関するアンケート結果を紹介する。

"若気の至り"な失敗エピソードやベテランビジネスパーソンならではの失敗エピソードなどが寄せられた。

Q.あなたの「ボーナス失敗エピソード」を教えてください

王道だけど打撃は大きい。使い過ぎエピソード

「ボーナスで自家用車を買ったこと。ボーナスだけで足りなかったので借金までして支払ったが、借金返済にたいへん困ったこと。今でも後悔しています」(セキュリティ/男性/50代/大阪府)

「初めてもらったボーナスで母にプレゼントをした。一緒に買いに行ったら予定していた倍以上のカバンを買わされた。容赦してほしかった」(その他/女性/40代/滋賀県)

「パチンコと競馬のギャンブルであっという間に使い果たしてしまった」(その他/男性/40代/大阪府)

「ボーナス見越して高額商品を購入し、思ったより少なくてがっかり」(その他/男性/60代/千葉県)

「若かりし頃ではあるが、ボーナスの使い道として宝くじを購入したことがある。当然、高額当選などする訳もなく、今となっては無駄使いの極みであったように思う」(コンピューター機器/男性/50代/愛知県)

ベテランビジネスパーソンから上がった、"あの頃"ならではのエピソード

「明細書をコピーして、原本をコピー機に忘れておいてきた」(その他電気・電子関連/男性/60代/神奈川県)

「現金支給だった頃、パチンコで大負けしたうえ給料袋を落としてしまった」(生命保険・損害保険/男性/60代/埼玉県)

「ボーナスをもらった次の日にさっそく自動車ディーラーに行き、そこそこの車の購入契約をしました。ボーナスと貯金で現金払いにしてオプション装置もいくつかつけました。その時点で所有している自動車のローンが少し残っていたことや、車検を受けたばかりということを忘れていて想定外の出費になりました。気分が上がっている状態で車のサイズもあまり考えずに買ったので自宅の駐車場におさまらず、別に駐車場を契約しました」(建設・土木/男性/30代/佐賀県)

「若かりし頃は現金支給だったこともあり、バーでどんちゃん騒ぎをやり、タクシー代も使い込み、1時間以上掛け歩いて帰った思い出がある」(輸送用機器/男性/70代/愛知県)

ボーナスの制度や会社の仕組みを理解していなくて......

「支給額だけ見てぬか喜びし、税金や保険料がこんなに引かれていることを忘れていた」(不動産/男性/50代/埼玉県)

「勤務を休んだら休んだ日数分までボーナスから差し引かれるとは知らなかった。新婚旅行などで10日も休んだのでかなり少なくてガッカリ」(その他/女性/50代/富山県)

「支給される日を勘違いしていてがっかりした」(コンピューター機器/男性/50代/愛知県)

「就職する業界を誤った。他業界に比べて常に少額」(その他/男性/40代/大阪府)

パートナーに預けたはずが......

「嫁に渡したら知らぬ間になくなっていた」(ソフトウェア・情報処理/男性/50代/兵庫県)

「前妻に1週間で全部使われた」(フードビジネス/男性/50代/埼玉県)

やっちまった、気まずいエピソード

「忘年会で酔っぱらってボーナスにマイナス査定をつけた上司の悪口を言っていたらそれが後日、本人に伝わり年始の仕事始まりから気まずい一年になってしまった」(レジャーサービス・アミューズメント・アート・芸能関連/男性/50代/大阪府)

「同期は皆同じ金額だと思っていたのですが、少しずつ違うことがわかりちょっとだけ関係がギクシャクしました」(その他/女性/50代/青森県)

「『寸志程度の額なのにボーナスっなあ! 』と先輩社員が話す雑談の輪にいた自分。社長秘書と専務が、知らない間に来ていて凍りついた」(その他/女性/60代/京都府)

「金額をうっかり人に漏らして嫉妬されてしまった」(その他/男性/60代/新潟県)

ちょっとユニークな失敗

「ボーナスが出たので妻に内緒のプレゼントでネックレスを購入して帰宅したところ、ボーナスが出た息子からダイヤの指輪をもらったと上機嫌だった。わたしのネックレスはそんなに高価ではなかったので、プレゼントを渡すときは少し気がめいってしまいました。そのとき、『金額じゃない』と自分に言い聞かしたことを思い出しました」(教育/男性/60代/大阪府)

「家族に自慢した結果、いろいろとご馳走することになった」(インターネット関連/男性/40代/埼玉県)

「若い頃、ボーナス支給日に飲みに行って、調子に乗ってバイクを蹴飛ばして壊してしまい、修理代ですべて吹っ飛んだ」(半導体・電子・電気機器/男性/50代/神奈川県)

後に笑い話にできるボーナス失敗エピソードだが、そのときは凍り付くこと間違いなし。気が緩みやすいボーナスの時期だからこそ、使い方も言葉選びも慎重でありたいものだ。

欲しいボーナスの金額に関するアンケート

調査時期: 2025年12月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 310人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

