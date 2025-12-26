車を運転中の眠気覚ましに効く方法は？原因と予防策を解説

仕事や旅行で車を運転中、強い眠気に襲われた経験を持つ人は少なくないはず。このような運転中の眠気は、どのように解消したらいいのでしょうか。また、眠気が生じるメカニズムや、眠くならないようにする対策についても知っておきたいところです。

この記事では、車を運転中の眠気覚ましの方法と眠気の原因のほか、居眠り運転の予防策について解説します。

記事の要約 運転中の眠気を覚ます方法として、休憩を取って体を動かす、15～20分の仮眠を取る、ガムなどを噛むという方法が挙げられる。 眠くなる原因としては、睡眠不足、過労、薬の副作用、血糖値スパイク、単調な景色などが挙げられる。 対策として十分な睡眠を取るという他に、出発時間の変更や運転前の食事や薬の服用への注意、居眠り運転検知機能付きのドラレコの活用も挙げられる。

車を運転中の眠気覚ましの方法

車を運転中に眠気を感じたときでも、いくつかの方法で眠気を覚ますことができます。ここでは、車を運転中の眠気覚ましの方法について解説します。

休憩を取って体を動かす

休憩を取って体を動かすことは、車の運転中に生じる眠気を覚ます、代表的な方法です。高速道路で長距離ドライブしたときは、サービスエリアやパーキングエリアといった安全な場所で停車し、車を降りてストレッチや散歩をするのがおすすめです。

できれば休憩は、最低でも2時間おきにとるようにしてください。体を動かすことで、長時間の運転で同じ姿勢を取ったことにより停滞した血流を促進することができます。

15～20分程度の仮眠を取る

車を運転中の眠気覚ましの方法には、15～20分程度の仮眠を取ることも挙げられます。15～20分程度の仮眠は、疲労回復や注意力アップなどに効果を発揮するでしょう。

ただし、30分以上の仮眠は深い眠りに入ってしまい、かえってだるくなる可能性があるため、注意が必要です。ちなみに、仮眠の前にカフェインが含まれるコーヒーなどを飲む「カフェインナップ」を行うと、すっきり目覚められるといわれています。

ガムなどを噛む

ガムなどを噛むことによって、車の運転中の眠気を覚ます効果が期待できます。これは、ガムを咀嚼することで脳に刺激を与えるからです。また、カフェイン配合のガムだと、相乗効果もあります。

「噛む」ことは眠気覚ましに高い効果があるため、できる限り歯ごたえのあるものを噛むといいでしょう。硬いせんべいやスルメ、昆布などもおすすめです。

車内を換気する

車の運転中の車内換気は、手軽にできて眠気覚ましに有効な方法です。窓を開けたりエアコンを「外気導入」にしたりして、車外の空気を採り入れましょう。

空気を素早く入れ替えたいときには、運転席の窓だけでなく、対角線上にある後部座席の窓を開けると、効率的な車内換気が可能です。

ブドウ糖やカフェインを摂る

ブドウ糖を摂ることは、車の運転中の眠気覚ましの方法に挙げられます。これは、眠気の原因となる低血糖を防ぐためです。ラムネ菓子や甘い清涼飲料水なら、運転中でも手軽にブドウ糖を摂取できるでしょう。

また、脳を覚醒させるカフェインが入ったコーヒーや緑茶なども眠気覚ましに効果があります。ただし、カフェインには利尿作用があるので、トイレのない山道や高速道路などを走行中には、摂り過ぎに注意してください。

顔や首、手首を冷やす

車の運転中の眠気を覚ますには、顔や首、手首を冷やす方法も試してみるといいでしょう。冷たい刺激を顔や首、手首に当てることで交感神経が刺激され、眠気を吹き飛ばせるかもしれません。

具体的には、サービスエリアやパーキングエリアで顔を洗ったり、冷却シートを貼り付けたりすることで冷やします。エアコンの冷風を顔や手に当てるのも効果的です。

会話をする

車の運転中の眠気を覚ましたいのであれば、同乗者と会話をする方法を試してみてください。会話は脳を活性化し、眠気から覚醒させるのに効果を発揮します。一人で運転しているときは、独り言でも問題ありません。

会話の内容としては、言葉を使ったゲームや怖い話などがおすすめです。ただし、会話に夢中になって運転をおろそかにしないように注意しましょう。

車の運転中に感じる眠気の原因

車を運転中に眠気を感じるのはなぜなのでしょうか。ここでは、車の運転中に感じる眠気の原因について解説します。

睡眠不足

睡眠不足は、いうまでもなく車の運転中に生じる眠気の原因となります。特に寝ていなかったり、短時間睡眠だったりしたあとの運転は、飲酒運転に匹敵するリスクがあるという調査結果もあります。

睡眠の不足は集中力低下や反応速度の鈍化を招き、事故を起こしやすくなるため、注意が必要です。また、ある程度の睡眠時間を確保していても、睡眠の質が低い場合には、やはり注意力低下などにつながります。

過労

車の運転中に襲ってくる眠気の原因には、過労も挙げられます。仕事などで疲労が溜まった状態での運転は、集中力も判断力も低くなるでしょう。

なお、道路交通法では「運転手が疲労、病気などにより正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為」である過労運転を禁止しています。違反した場合、3年以下の拘禁または50万円以下の罰金、違反点数25点加算の処分を課される可能性があるので注意してください。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠中に何度も呼吸が止まる睡眠時無呼吸症候群（SAS）は、車の運転中の眠気の原因となりうるものです。生活習慣病とも密接に関連するSASによって眠りは浅くなり、睡眠不足の原因となります。SASの人はそうではない人に比べて、約2.4倍も事故を起こしやすいといわれています。

SASが原因の居眠り運転による事故は後を絶ちません。SASが重症になると、短期間に複数回の事故を引き起こす可能性も高くなるため注意が必要です。

薬の副作用

薬の副作用によって、車の運転中の眠気が引き起こされる可能性があるため注意しましょう。かぜ薬や抗アレルギー薬のほか、解熱剤などは副作用として眠気を催すことがあるので、注意が必要です。

なお、睡眠導入剤（睡眠薬）に関しては、翌朝以降も眠気が続くことがあり、注意力や判断力の低下を招くおそれがあります。

食後の血糖値スパイク

車の運転中に眠気を引き起こす原因に、食後の「血糖値スパイク」も挙げられます。血糖値スパイクとは、食後に血糖値が急激に上昇した後に急降下する状態のことです。これは、食後の眠気やだるさを招きます。

血糖値スパイクを防ぐには、よく噛んでゆっくり食べる、野菜から先に食べる、朝食を取るといった食事面の対策と、食後にウォーキングなどで体を動かすなどの運動面の対策があります。血糖値スパイクの頻発は、将来的な糖尿病や心筋梗塞などのリスクもあるため、生活習慣の見直しが求められます。

単調な景色や運転環境

直線道路や高速道路などで変わらない景色の中をずっと走っていたり、渋滞に巻き込まれたりして運転環境が長いあいだ変わらないと、運転中でも眠気を催しかねません。これは脳に対する刺激が乏しく、リラックス状態に陥ってしまうのが理由です。

高速道路の場合は十分な睡眠を取っていても急に眠気を感じることがあり、これは「高速道路催眠現象」と呼ばれています。車線逸脱や渋滞の玉突き事故につながるリスクがあるため、注意が必要です。

車内の温度、換気状態

車内の温度や換気状態は、車の運転中の眠気発生につながるものです。冬場などに車内を暖かくしすぎると、副交感神経が優位になり、リラックス状態になるため眠気を催しやすくなるでしょう。

また、車内の二酸化炭素濃度が高いと脳が低酸素状態になり、眠気や頭痛が生じかねません。それに伴い、運転に対する集中力が低下する傾向があります。

車の運転中の眠気を放置するとどうなる？

車の運転中の眠気を放置し「早く目的地に到着したいから」といった理由で運転を続けた場合、居眠り運転や漫然運転となって、結果的に事故を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。

居眠り運転は道路交通法における「安全運転義務違反」に該当します。居眠り運転が原因による事故は割合としては少ないものの、死傷者を出すおそれのある重大事故につながりやすいのが特徴です。万が一、事故を起こして死傷者が出ると「過失運転致死傷罪」が適用される可能性があります。

また、過労運転と見なされた場合には、違反点数25点、3年以下の拘禁または50万円以下の罰金という重い処分が待っています。運転を命じた事業者も、損害賠償請求や事業停止などの行政処分を受ける可能性があります。違反点数25点というのは飲酒運転と同じです。それほどの行為ということを認識しておきましょう。

車の運転中に眠くならないようにする方法

車を運転していて、眠くならないようにするにはどうしたらいいのでしょうか。ここでは、車の運転中に眠くならないようにする方法について解説します。

前日によく睡眠をとる

運転前日によく睡眠をとることは、車の運転中に眠くなるのを防ぐ方法のひとつです。慢性的な睡眠不足に陥っているのであれば、毎日同じ時間に起床・就寝するなど生活リズムを整えたり、就寝1時間前にはスマートフォンなどを見ないようにしたりといった工夫が必要です。

午後出発にする

旅行などで日程に余裕があれば、車の運転中に眠くならないように、出発時刻を早朝ではなく午後にするのも方法として挙げられます。睡眠不足で早朝に出発し、眠くなるのを回避できるでしょう。また、交通集中による渋滞を避けられる可能性も高くなります。

ただし、午後2時頃は、人間の体内時計の関係上、眠気が強まる時間帯なので注意が必要です。

運転前の食事の摂り方に注意する

車の運転中に眠くならないようにするには、運転前の食事の摂り方に注意しましょう。具体的には、糖質の摂り過ぎを避けるようにして、血糖値スパイクを起こさないようにする必要があります。

また、野菜や海藻類、きのこ類を先に食べたり、うどんよりそばなどの低GI食品を選んだりするほか、満腹ではなく腹八分目に留めておくなど、献立や食べ方の工夫も求められます。食事のあとに軽いウォーキングをするのも効果的です。

眠くなる薬の服用はしない

風邪薬や抗アレルギー薬など眠くなる薬の服用をしないことは、車の運転中に眠気を催さないようにする方法として挙げられます。基本的に服用中は、車の運転は避けてください。

どうしても服薬の必要がある場合は、眠気が出ない薬を出してもらうよう、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。

居眠り運転検知機能付きドライブレコーダーを装着する

居眠り運転を防止する方法として、居眠り運転検知機能付きドライブレコーダーを装着することも挙げられます。居眠り運転検知機能付きドライブレコーダーとは、ドライバーの目の動きや顔の向きをAIが検知し、アラームを出すものです。

眠くなるのを防止したり眠気を取ったりすることができるわけではありませんが、居眠り運転や事故の前に休憩を取ることを意識づけることができます。

居眠り運転をしないためにも備えが大切

運転中の眠気は、放置すると居眠り運転や漫然運転などにつながりかねません。これらの危険な運転は重大事故を引き起こし、重い罰則を課せられることになります。

事故を起こさないためにも、眠気対策は不可欠です。普段から睡眠不足には気を付けるほか、運転中に眠気に襲われたら無理して運転を続けるのではなく仮眠を取るなど休憩をきちんと取るようにしましょう。また、眠くなる薬を服用している場合は車の運転をしないというようなことも大切です。

