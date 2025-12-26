吉本興業の若手芸人が自らの冠番組をかけて本気のプレゼンバトルを繰り広げるBSよしもとのバラエティ特番『THE CROWN BATTLE ～企画力で冠番組を掴み取れ～』が、29日(14:30～)に放送される。

『THE CROWN BATTLE ～企画力で冠番組を掴み取れ～』

この番組は、「いつか自分の番組を持ちたい」と志す若手芸人が、オリジナル企画を持ち寄り、企画力とプレゼン力で競い合う賞レース。優勝した企画は、実際にBSよしもとで放送され、さらに反響次第ではレギュラー化の可能性も秘めている、“夢の冠番組”をかけた戦いとなる。

番組MCは相席スタートの山添寛が務め、審査委員長はインパルスの板倉俊之が担当。挑戦するのは野澤輸出、吉川きっちょむ、マリーマリー・えびちゃん、 LLR ・福田恵悟、ヨネダ2000(誠、愛)、ドンココ(ひろ、りゅう)、田津原理音の7組で、それぞれこん身の企画を本気でプレゼンする。

プレゼン内容はジャンルも世界観もさまざま。ヨネダ2000は、寝坊をテーマにした番組 『2000の寝坊対策』を提案。ヨネダらしい見たことのない切り口の企画を披露する。マリーマリー・えびちゃんの企画では、親友である女優・唐田えりかがビデオメッセージで登場し、スタジオを沸かせる場面も。

さらに、斬新な子ども向け番組を提案する田津原理音や、「吉本一マンガに詳しい」とも言われる吉川きっちょむによるマンガ企画など、個性豊かなアイデアが次々と登場。審査委員長の板倉は「ぜんぶ見てみたい。みんなやっつけで来るかと思ったら、ちゃんとしたものばっかりで楽しかった」と驚かされていた。

山添は「どれかの番組が本当に実現されます。俺は、あれか、あれが、いやあれも観たいです。審査委員長は板倉先生です。優勝特典の番組は もちろんですが、こちらのバトルの見応え、脳汁トロトロもんですよ」とアピールしている。