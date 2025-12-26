寒い季節に恋しくなるのが、甘くてみずみずしい「いちご」のスイーツですよね！今回私が注目したのは、JR大宮駅のエキナカ商業施設「エキュート大宮／大宮 ノース」で始まる、なんとも心ときめくイベント。なんと、幻とも言われる埼玉県産のブランドいちご「あまりん」と「べにたま」を贅沢に使ったスイーツが大集合するというのです！昨年を上回る全16商品が登場するとのことで、これはもう「いちご好き」なら見逃せない一大イベントになること間違いなし。さあ、一緒にこの甘酸っぱい祭典の魅力に迫りましょう！





## イベント概要：JR大宮駅が「いちご天国」に！

この特別な「埼玉いちごスイーツフェア」は、2026年1月13日（火）から2月1日（日）までの期間限定で開催されます。場所はJR大宮駅構内の「エキュート大宮」と「大宮 ノース」。駅を利用する方はもちろん、このイベントのためだけに大宮に足を運ぶ価値も十分にありますよ！

期間中は、定番のケーキから、ちょっと意外な組み合わせのパン、そして和菓子まで、あらゆるジャンルで埼玉いちごの魅力を堪能できます。まさに「地産地消」で旬のおいしさを味わう絶好のチャンスです。



## 埼玉の誇り！幻のブランドいちご「あまりん」と「べにたま」とは？

そもそも、「あまりん」や「べにたま」ってどんなイチゴなのでしょう？

実はこれらの品種は、埼玉県が独自に開発したオリジナルいちご。生産許諾を受けた農家でしか栽培が許されていないため、市場にはなかなか出回らない希少なブランドいちごなんです。日本野菜ソムリエ協会主催の「全国いちご選手権」で、埼玉県の生産者が「あまりん」で最高金賞を3年連続受賞し、埼玉県が「プレミアムいちご県」に認定されるほど、そのおいしさは折り紙つき！



### 甘さの極み「あまりん」

その名の通り、「甘さ」に特化した品種。際立つ甘みと深みのある味わいが特徴で、鮮やかな赤色と美しい色ツヤも魅力です。口に入れた瞬間の濃厚な甘さは、まさに「あ、あまっ！」と声が出てしまうほど。一度食べたら忘れられない感動があります。





### バランスの妙「べにたま」

「べにたま」は「バランス」が推しの品種。糖度が高いながらも爽やかな酸味が特徴で、ルビーのような鮮やかな赤色と、真っ白な果肉のコントラストが美しい大粒いちごです。甘いだけでは物足りない、という方にぴったりの洗練された味わいが楽しめます。





## 「あまりん」が主役の絶品スイーツたち

今回のフェアでは、「あまりん」を贅沢に使ったスイーツが目白押し！私が特に気になった商品をいくつかご紹介します。



### 氷川の杜YAKUMO：【限定】あまりんショートケーキ



概要: 一番人気のショートケーキが、埼玉の誇る「あまりん」と夢のコラボ！シンプルだからこそ、素材の良さが際立つ一品。

特徴: 芳醇な甘さの「あまりん」と、濃厚かつ軽やかな口どけの生クリームのハーモニー。これはもう、王道のショートケーキ好きにはたまらないはず。

価格: 1個 1,400円（税込）

購入方法: 氷川の杜YAKUMO（エキュート大宮）にて。1日50個限定なので、早めのチェックが必須です！



### パティスリーレコロレ：【先行】あまりんオムレット＆あまりんmochiロール

#### あまりんオムレット



概要: 埼玉県三郷市のパティスリーが手掛ける新作。地元の「あまりん」と朝採れ濃厚卵を使った自家製カスタードクリームをふわふわの生地でサンド。

特徴: 地元愛が詰まった一品。こだわりの素材がぎゅっと凝縮された、まさに「ご褒美オムレット」！

価格: 1個 864円（税込）

購入方法: パティスリーレコロレ（エキュート大宮／イベントスペース）にて、1/26（月）～2/1（日）のイベント期間限定販売。



#### あまりんmochiロール



概要: もち米の米粉で作られた“もちもち生地”とバニラ香る“豆乳クリーム”で「あまりん」を優しく包んだロールケーキ。

特徴: 小麦・乳製品不使用という点が嬉しいポイント！アレルギーを持つ方も安心して楽しめる、優しい味わいのロールケーキです。

価格: 1個 698円（税込）

購入方法: パティスリーレコロレ（エキュート大宮／イベントスペース）にて、1/26（月）～2/1（日）のイベント期間限定販売。



### BAGEL&BAGEL my style plus：【限定】あまりん苺のフルーツサンドイッチ



概要: ハイカカオチョコレートベーグルで、「あまりん」となめらかなホイップクリームをサンド。

特徴: ほろ苦いハイカカオベーグルと「あまりん」の甘酸っぱさ。この意外な組み合わせが、大人のスイーツ好きにはたまらないはず！見た目も華やかで、写真映えもしますね。

価格: 1個 740円 （税込）

購入方法: BAGEL&BAGEL my style plus（エキュート大宮）にて。



### ブーランジェリー ブルディガラ：【限定】あまりんと抹茶のクロワッサンサンド



概要: 国産発酵バター香るサクサククロワッサンに、抹茶マスカルポーネクリームと「あまりん」をサンド。

特徴: 抹茶のほろ苦さとマスカルポーネのコク、そして「あまりん」の甘酸っぱさ。和と洋が融合した上品な味わいは、まさに至福の一時。1日6個限定という希少性も購買意欲をそそりますね！

価格: 1個 799円 （税込）

購入方法: ブーランジェリー ブルディガラ（エキュート大宮）にて。



### 氷川の杜YAKUMO：【限定】あまりんミルフィーユ



概要: 大宮の象徴「氷川神社」とコラボする洋菓子店から、定番人気のミルフィーユが「あまりん」仕様で登場。

特徴: ザクザク食感のパイ生地と特製カスタードクリームに、旬の「あまりん」が加わることで、ワンランク上の贅沢な味わいに。1日20個限定なので、こちらも争奪戦必至です！

価格: 1個 1,400円（税込）

購入方法: 氷川の杜YAKUMO（エキュート大宮）にて。



### ランメイシャスイーツファクトリー：シフォンサンド あまりん



概要: 美しい断面が特徴のシフォンサンドに、ジューシーな「あまりん」をサンド。

特徴: 新鮮で良質な卵にこだわる老舗エッグファームが手掛けるスイーツ。きめ細やかなシフォン生地と「あまりん」の組み合わせは、素材の良さが光ります。手土産にも喜ばれそうですね。1日15本限定。

価格: 1本（16cm✕7cm） 2,500円（税込）

購入方法: ランメイシャスイーツファクトリー（エキュート大宮）にて。



### 珀屋：いちご大福（こしあん・いちごみるく・カスタード）



概要: 人気のいちご大福に、期間限定で「あまりん」を使った特別バージョンが登場。

特徴: いちご大福といえば定番のこしあん、そして珍しいいちごみるく、優しい甘さのカスタードの3種類が楽しめるのが魅力。どれを選ぼうか迷ってしまいますね！ 1日100個限定。

価格: 各1個 390円 （税込）

購入方法: 珀屋（エキュート大宮／イベントスペース）にて、1/13（火）～2/1（日）のイベント期間限定販売。



### NEST Baking Company：あまりんとブラウニー



概要: 北浦和にある本格アメリカンベイクのお店から、「あまりん」をトッピングした濃厚ブラウニーが登場。

特徴: フランスのヴァローナ社ココアパウダーとクーベルチュールチョコレートをたっぷり使ったブラウニーは、それだけでも絶品。そこに「あまりん」の甘酸っぱさが加わることで、深みのあるハーモニーが生まれます。こちらも1日30個限定。

価格: 1個 720円 （税込）

購入方法: NEST Baking Company（エキュート大宮／イベントスペース）にて、1/19（月）～1/25（日）のイベント期間限定販売。



### アンドメルシィ：あまりんショートケーキ



概要: 大粒な「あまりん」を主役にした、贅沢な王道ショートケーキ。

特徴: ふんわりスポンジとミルキーな生クリームの間に、スライスした「あまりん」が2層も！どこを食べても「あまりん」の甘さを堪能できる、この時期だけのスペシャルな一品です。

価格: 1個 1,500円（税込）

購入方法: アンドメルシィ（エキュート大宮）にて。



### 菓匠幹栄×CafeLatte57℃：あまりん大福



概要: 桶川市のユニークなショップが初出店。最高金賞受賞農園の「あまりん～極～」を使った、格別ないちご大福。

特徴: 甘さの濃い「あまりん」に合うよう作られた自家製つぶあん、そしてふわっとコシのある羽二重餅生地。和菓子職人、パティシエ、バリスタの3兄妹弟が織りなす、まさに三位一体のハーモニー。プレミアムな逸品です。

価格: 1個 830円（税込）

購入方法: 菓匠幹栄×CafeLatte57℃（エキュート大宮／イベントスペース）にて、1/19（月）～1/25（日）のイベント期間限定販売。



### サンドイッチカフェ おいしいメルヘン。：あまりんのまるごと苺生クリーム



概要: いちごと生クリームの王道サンドイッチを、「あまりん」で贅沢に仕上げたスペシャルサンド。

特徴: メルヘンオリジナルのふわふわパンと濃厚生クリーム、そして「あまりん」の豊かな甘さ。シンプルながらも、素材の良さが光る、誰もが笑顔になる美味しさです。

価格: 1パック 1,663円（テイクアウト）、1,694円（イートイン）

購入方法: サンドイッチカフェ おいしいメルヘン。（エキュート大宮）にて。



### 埼玉粉問屋 つむぎや：絹のけーき 埼玉のあまりん



概要: 大正元年創業の老舗粉問屋が手掛けるパウンドケーキ「絹のけーき」に「あまりん」が登場。

特徴: しっとりなめらかな食感が人気のパウンドケーキ生地に、「あまりん」のピューレをたっぷりと練り込み。地元埼玉の素材へのこだわりが感じられる、どこか懐かしくも新しい一品です。

価格: 1個 1,080円（税込）

購入方法: 埼玉粉問屋 つむぎや（エキュート大宮）にて。



## 「べにたま」の魅力が花開くスイーツ

もう一つのブランドいちご「べにたま」も、見逃せません！



### ICHIGO ICHIE：苺プリン



概要: とろける口どけのなめらかプリンに、大粒でフレッシュな「べにたま」を飾った一品。

特徴: ほろ苦いカラメルソース、甘酸っぱいいちごソース、濃厚な生クリーム。そして主役の「べにたま」が、全体の味を爽やかに引き締めます。層になった見た目も美しく、デザートタイムを彩ってくれるでしょう。1日30個限定。

価格: 1個 560円（税込）

購入方法: ICHIGO ICHIE（エキュート大宮 ノース／イベントスペース）にて、1/13（火）～2/1（日）のイベント期間限定販売。



## 埼玉県産いちごを味わい尽くす！

「あまりん」「べにたま」以外の埼玉県産いちごを使ったスイーツも充実しています。



### パレスホテル大宮：【先行】生チョコ&埼玉県産いちごのショコラロール



概要: 旬のフルーツとこだわりの素材でスイーツを展開するパレスホテル大宮の新作。チョコ尽くしロールケーキに埼玉県産いちごをプラス。

特徴: チョコクリーム、チョコスポンジ、生チョコと、まさにチョコレート好きにはたまらない構成。そこに埼玉県産いちごの甘酸っぱさが加わり、味に奥行きと爽やかさを与えています。大人のティータイムにぴったり。1日100本限定。

価格: 1本 2,700円（税込）

購入方法: パレスホテル大宮（エキュート大宮／イベントスペース）にて、1/19（月）～2/1（日）のイベント期間限定販売。



### 菓匠 右門：いちご大福



概要: 川越の銘菓「いも恋」で知られる菓匠 右門から、人気の季節限定いちご大福。

特徴: 地元農家から仕入れる大粒で新鮮な埼玉県産完熟いちごを使用。滋賀県産羽二重餅米のもちもち生地で、なめらかな自家製こしあんとともに優しく包んだ、まさに日本の心を感じる逸品です。

価格: 1個 320円（税込）

購入方法: 菓匠 右門（エキュート大宮）にて。



## 見逃せない！「あまりん」がもらえるチャンスも！

なんと、期間中には嬉しいプレゼント企画もあります！

エキュート大宮／大宮 ノースで当日3,000円（税込）以上購入したレシートを特設会場に持っていくと、先着100名様限定で、本庄市の「U FIRM!（ユーファーム）」が栽培する埼玉県産「あまりん」（3粒入り）がもらえます。この農園の「あまりん」は、前述の「全国いちご選手権」で2年連続受賞している実力派。最高品質の「あまりん」を味わえる絶好の機会ですね！



日時: 1月24日（土）14:00～（なくなり次第終了）

場所: エキュート大宮 イベントスペーススイーツ①「パレスホテル大宮」前



## 地元を愛するエキナカ施設「エキュート大宮/大宮 ノース」

今回のフェアの舞台となるエキュート大宮と大宮ノースは、単なる駅ビルではありません。

エキュート大宮は「マーケットアベニュー」をコンセプトに、日常使いから特別な品まで揃う、賑やかなショッピング空間を提供しています。



大宮ノースは「NAKAMISE HOPPING～賑わいや路地裏感が楽しいエキナカ商店街～」をコンセプトに、通勤・通学だけでなく、新幹線を利用する旅行客にも便利なショップが並びます。



JR東日本クロスステーションのデベロップメントカンパニーは、これらの施設を通じて地域の魅力を発信し、地元との共生や地域連携にも積極的に取り組んでいるんです。今回の「埼玉いちごスイーツフェア」も、その一環。地元埼玉のおいしい「いちご」を盛り上げようという熱意が伝わってきますね！



## 最後に

いかがでしたでしょうか？「あまりん」と「べにたま」という、めったにお目にかかれない希少なブランドいちごをこんなにたくさん楽しめる機会は、そうそうありません！

1月13日から2月1日までの約20日間、JR大宮駅が文字通り「いちごの楽園」へと変貌します。自分へのご褒美に、大切な人への手土産に、この時期だけの特別な「埼玉いちごスイーツ」をぜひ味わってみてください。

私も期間中、何を食べようか今からリストアップ中です！皆さんもぜひ、お気に入りの「いちごスイーツ」を見つけて、素敵な甘酸っぱい体験をしてくださいね。



### 開催概要

| 項目 | 内容 |

| :----------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| イベント名 | 埼玉いちごスイーツフェア |

| 期間 | 2026年1月13日（火）～2月1日（日） |

| 場所 | JR大宮駅 エキュート大宮／大宮 ノース |

| 内容 | 埼玉県オリジナルいちご品種「あまりん」「べにたま」などを使用したスイーツ・ベーカリー全16商品の販売、「あまりん」プレゼントキャンペーン |

| 公式情報 | エキュート大宮 公式サイト |

| 運営会社 | 株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー |

| 注意事項 | 掲載情報は発表時点のものであり、変更となる可能性があります。画像はイメージです。価格は全て税込みです。イベント限定商品や数量限定商品、イベント期間が限られている商品もありますので、詳細は各店舗またはエキュート大宮公式サイトでご確認ください。 |

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。