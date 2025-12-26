日本テレビは26日、第104回全国高校サッカー選手権大会をTVer、SPORTS BULLで全試合を無料ライブ配信すると発表した。ライブ配信後は同アプリ、サイトにてノーカット版、ダイジェスト版の配信も行う。

同大会は12月28日に開幕。決勝戦は2026年1月12日に開催される。全47試合が行われ、その全試合がライブ配信される。現時点で各地区予選大会の決勝が見逃し配信、ダイジェスト配信されている。