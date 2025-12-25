ゼロアクセルは12月24日、「住宅ローンに関するアンケート調査」の結果を発表した。調査は2025年12月17日、住宅ローンの利用経験がある20歳以上の男女200人を対象にインターネットで行われた。

住宅ローンの借入期間と月々の返済額

住宅ローンの借入期間は「26年～35年」が合計57.5%と過半数を占め、月々の返済額は「5万円～10万円未満」が6割以上(64.5%)という結果に。また、57.5%の人がボーナス払いを利用しておらず、月々の安定した返済を重視する傾向が見えた。

住宅ローン選びで重視したこと

住宅ローン選びで最も重視されている点は「金利の低さ」が50.5%で最多。契約後の満足度は高く、56%が「後悔している点はない」と回答した。一方で、後悔がある人の理由としては「金利タイプの選択(変動・固定)」(22%)や「他行との比較不足」(21%)が上位に挙がった。

これから借りる人へのアドバイスは?

これから借りる人へのアドバイスでは、「返済額を無理のない範囲に抑える」が44.5%でトップに。さらにお勧めの金利タイプは「固定金利」(43%)と「変動金利」(41%)で回答が割れており、昨今の金利情勢を反映して慎重な判断を促す声が目立っている。