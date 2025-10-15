大阪大学の特任教授・坂口志文氏が先日、2025年のノーベル生理学・医学賞を受賞されました。この快挙に国内外から祝福の声が多数寄せられていますが、一番喜んでいるのは、この人(?)かもしれませんよ。

坂口志文先生 ノーベル生理学・医学賞受賞おめでとうございます!

坂口さんの快挙を祝うべく、メダルを手に公式Xに登場した阪大のマスコットキャラクター「ワニ博士」。愛らしい笑顔とともに添えられた祝福のメッセージ、心温まる投稿にほっこりしますね。

実は、授賞会見の際にこちらのワニ博士のぬいぐるみがたくさん同席したことで、「こんなにかわいい記者会見ある?」「どことなくワニ博士が得意そうなのもいい」「助手みたいでかわいい」「ワニ博士、どれだけいるのよw」とSNSで話題に。まるで共同受賞者のような存在感で、一躍有名人(ワニ)になったんです!

そんな「ワニ博士」が、今度はタキシードを着てSNSに登場。すると、「これ、ワニ博士が受賞したみたいになってるやん!笑」「記者会見にちょこんと同席してるのを見てから、すごい気になる存在。可愛いーーーーー笑」「坂口先生の写真とかじゃなくてワニ博士のイラストなのおもろい」「ワニたん、いちやく人気者w」と、これまた話題に。すっかり人気者です!

ちなみに「ワニ博士」は、阪大キャンパス内で発見された約45万年前の化石「マチカネワニ」をモデルにしたキャラクター。性格は好奇心旺盛で社交的。たまに天然な言動が見られるものの、基本的に賢いのだそう。そして、何を隠そう、阪大で取得可能なすべての博士号を持っているという強者なのだとか。賢くもユーモアあふれるワニ博士、阪大にぴったりなキャラクターですね。

なお、「ワニ博士」のぬいぐるみやタオルといったグッズは、大阪大学生協および阪大グッズオンラインショップにて購入することができるそうです。気になる方は、チェックしてみてくださいね。