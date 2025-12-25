AOKIが展開する『ORIHICA』は、着るだけで血行促進効果が期待でき、健康的な生活をサポートする高機能肌着「ライフサポート血行促進インナー」の販売を開始した。ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売している。

ライフスタイル・ワークスタイルの多様化や健康志向の高まりを受け、昨今ウェルネスウェアへの関心が非常に高まっている。

今季ORIHICAでは、独自の技術で開発された特許素材「スパオール」をシート状にプリントした「ライフサポート血行促進インナー」 の販売を開始。シートの遠赤外線放射機能により血行を促進する効果が期待でき、健康的な生活をサポートする。

高い吸水速乾性により汗をかいてもすぐに乾き、さらっとした肌触りを維持。一年を通して快適に着用することができ、柔らかくソフトタッチな着心地とストレッチ性により、長時間着用してもストレスを感じさせない。屋外での活動時にもうれしいUVカット機能も備えており、仕事中やスポーツでのパフォーマンス向上など、さまざまなシーンで活躍する高機能インナーに仕上がった。

カラーは、白と黒の2色展開。価格は4,389円。九分袖と半袖、ボクサー、レギンスを用意し、S～LLサイズで展開する(ボクサーはM～LLのみ)。