AOKIが展開する『ORIHICA』では、気温の変動が激しい秋冬の気候に対応するため、軽い着心地でビジネスシーンでもカジュアルでも使用できるコートを展開中。秋口から真冬、春先にかけて活躍するラインナップを揃えている。

秋冬のコーディネートに彩りをプラス

ジャケットとコートの要素を兼ね備えた今季注目のトレンドアイテムであるジャコットは、昨年のモデルより生地感を軽くし、ジャケットとしてさらに着用しやすくアップデート。アウターとしてさっと羽織ることも、ジャケット感覚で厚手のニットと合わせることもできる。本格的にウールコートを着用する前の端境期のアウターとしても。ミディアムグレー・ライトグレー・ベージュチェックの3色、サイズはM・L展開で、価格は2万8,490円。

「CITY TAILOREDコート ウール混ジャコット」2万8,490円

リバーコートは裏地がないことでしなやかさと軽い着心地でありながら、2枚の生地の厚みとウール混素材によるあたたかさが特長。価格は3万2,890円。ゆったりとしたデザインと女性らしい抜け感のあるロング丈に仕上げた。アームホールを広めに設計しているため、ジャケットの上からでも厚手のニットをインナーに合わせても、ごわつかない。カラーは紺とグレージュを用意しており、サイズはS～L。

「CITY TAILOREDコート ロング丈リバーコート」3万2,890円

軽さと保温性が人気の中綿キルティングコートからは、フードが取り外しできる2WAYタイプが新登場。ノーカラーコートとしても着用でき、オフィススタイルからカジュアルまで、シーンや気分に合わせてコーディネートを楽しめる。蓄熱保温機能中綿を使用し、起毛ポケットを備えるとともに、撥水加工も施しているため、雨や雪の日でも安心して着用できる。ゴールドのスナップボタンが高級感のある雰囲気を演出し、オフィスカジュアルにもスタイリング可能。黒とオフホワイトの2色展開で、価格は2万4,090円。