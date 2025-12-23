元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で22日に公開された動画に出演。村上宗隆のホワイトソックス入団に抱いた懸念について語った。

村上宗隆

近年は低迷するホワイトソックス

22日、ホワイトソックスとの契約が発表された村上。かつては高津臣吾氏や井口資仁氏らが所属したことでも知られるチームだが、近年は低迷。昨年はメジャー史上ワーストの121敗で借金80を喫するなど、立て直しが急務となっている。

そうしたチームへの入団となったことについて、高木氏は「メジャーって勝つことに対して非常に貪欲だしね。闘争心をあらわにしてくるし」とした一方、「弱いチームというのは、やっぱモチベーション的にね。非常に低い戦いを(している)」「最初はモチベーションが高くても、諦めが早かったりだとか」とコメント。

それゆえに「そういうチームの雰囲気に巻き込まれないように、ちょっと頑張ってほしいなっていうふうには思うよね」と、弱いチームならではの環境に引きずられないことが重要だと強調した。

ただし、球団の復活の余地にも触れ、「たしか井口の時は強くて」と、ワールドシリーズを制した2005年頃の強さを回想。「強かった時期もあるチームだけにね。球団も強くしようと思っての補強だと思うしね」とフロントの意思を推し量ったうえで、村上には「2年間、精いっぱい頑張ってほしい」と期待を寄せていた。