スーペルコッパ・イタリアーナ決勝が22日に行われ、ナポリとボローニャが対戦した。

前シーズンのセリエAとコッパ・イタリアの優勝および準優勝チームによって争われるスーペルコッパ・イタリアーナ。決勝で顔を合わせたのは11年ぶり3度目の優勝を目指すナポリと、悲願の初優勝を狙うボローニャ。準決勝ではナポリがミランに2－0で勝利し、ボローニャはPK戦の末にインテルを撃破している。

サウジアラビアのリヤドを舞台にした決勝はナポリが押し気味に試合を進め、39分に先制に成功する。スローインのリスタートでボールを受けたダヴィド・ネレスが右からカットインして左足を振ると、狙い澄ましたコントロールショットが美しい弧を描きながらゴール左隅へ吸い込まれた。ネレスは準決勝ミラン戦に続く2試合連続ゴールとなっている。

57分にはナポリが追加点を奪う。スコット・マクトミネイがGKフェデリーコ・ラヴァッリャにプレスをかけると、これに連動したネレスがジョン・ルクミへのパスをカット。そのままGKラヴァッリャとの1対1に持ち込むと、最後は冷静なチップキックでネットを揺らした。

その後も攻め続けたナポリは追加点こそ奪えなかったものの、ボローニャに決定機を作らせず。試合は2－0で終了し、ナポリが2014－15シーズン以来11年ぶり3度目のスーペルコッパ・イタリアーナ制覇を成し遂げた。アントニオ・コンテ監督にとっては自身2度目の優勝となっている。

【スコア】

ナポリ 2－0 ボローニャ

【得点者】

1－0 39分 ダヴィド・ネレス（ナポリ）

2－0 57分 ダヴィド・ネレス（ナポリ）

【ハイライト動画】ナポリがスーペルコッパ制覇！ ネレスが圧巻の2得点