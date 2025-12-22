元プロ野球選手で野球解説者の高橋尚成氏(高ははしごだか)が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で16日に公開された動画に出演。楽天に入団することが発表された前田健太について語った。

前田健太

前田健太のコンディションに太鼓判

スタッフから「200勝という目標に向かって野球界でもう一花咲かせるために必要なことは?」と聞かれ、高橋氏は「たぶん体自体は問題ないと思うんですよね。この前、投げてる姿を見ましたけど、全然(以前と)遜色ないと思います」と太鼓判。

続けて、高橋氏は「もちろん若いときと比べて、回復力とかは落ちてるはずなんですけど」と前置きした上で、「問題なく投げられていると思うので。頑張ってもらいたいなということしか僕には言えないですね。200勝まであと35勝? 年齢が38歳の来シーズン、いけるでしょ」とエールを送っていた。