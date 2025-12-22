美容誌『美的』主催、読者と美容賢者が選んだ“その年、最も良かったコスメ”を表彰する「ベストコスメ」の年間ランキングが、きょう22日発売の『美的』2月号で発表される。例年この「ベストコスメ」とともに発表されて注目を集めるのが、読者投票により選ばれた“今年最も輝いている人”に贈られる「ベストビューティ」賞。今年、その男性部門「美的ベストビューティマン」を受賞したのは、Snow Manの渡辺翔太。 2022年、2023年に続き3度目の受賞で、ベストビューティマン初の殿堂入りという快挙を達成した。

Snow Manの渡辺翔太

美肌が映える黒バック×黒ニットで撮影

受賞を記念して、渡辺が『美的』2月号SPECIAL EDITONの表紙に登場。殿堂入りの快挙にふさわしい表紙にするべく、今回は渡辺の美肌が映える黒バック×黒ニットという組み合わせで撮影を行った。美容に真摯に向き合い、自分自身を磨き続けてきたからこその美肌、そのハリ、ツヤが存分に堪能できる。

また、中ページでも受賞インタビュー＆撮り下ろしカットを8ページにわたって掲載。渡辺の美肌を新しい切り口で読者に伝えるべく、今回初トライしたのが鏡面テーブルに顔を反射させて撮影したカット。肌、顔のパーツが美しい渡辺だからこそ成立した、奇跡のような1枚となっている。

ほかにも、2023年2月号の表紙で好評だったピンクをバックにかわいいブルーのシャツで撮影したカットや、恒例のもぐもぐシーンも。今回はSnow Man、ビューティマンにかけて肉“まん”をセレクト。編集部が何も言わずとも、肉まんを渡した瞬間にさまざまなキュートなポーズを披露してくれたという。

「“渡辺といえば美容”というイメージをつけていただいた賞」

Snow Manとしてデビュー5周年を迎えた2025年は、スタジアムライブを初の単独開催。『事故物件ゾク 恐い間取り』では映画単独初主演を果たし、バラエティ番組のMCにも初挑戦と、ソロ活動でも話題を集めた渡辺。

インタビューでは、上半期の記憶があまりないほど激動だった1年を振り返りつつ、どれだけ多忙でも欠かさないセルフケアについてのお話もたっぷりと披露。

トレーニング、サプリ、朝晩のスキンケアから、3ステップのトリートメントでケアしているというヘアスタイルのお話まで。毎年パワーアップしていく美肌とその陰にある努力は、『美的』スタッフが感動すら覚えるほど。

「”渡辺といえば美容“というパブリックイメージをつけていただいた賞で、美をキーワードにしたお仕事が増え、本当に感謝しかないです」と、ベストビューティマンへの思いを明かした渡辺。33歳にして3度目の受賞、自身の美容道を極め続ける渡辺さんの次なる目標は――。

きょう22日に「美的ベストコスメ大賞」の贈賞式を開催。渡辺の登壇の模様は、『美的』公式YouTubeで18時頃から生配信予定(アーカイブ配信あり)。贈賞式には、「美的ベストビューティウーマン」の有村架純、『美的』のお姉さん版『美的GRAND』の読者が選ぶ「美的GRANDベストビューティウーマン」の北川景子も登壇する。