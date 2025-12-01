エリアリンクは11月28日、「大掃除と実家の荷物整理に関するアンケート調査」の結果を発表した。調査は10月31日~11月1日、20～60代の男女500名を対象にインターネットで行われた。

大掃除を行う時期

大掃除を行う時期について尋ねたところ、年末年始にあたる「冬(12月〜2月)」が最多の55.4%。春・夏・秋に大掃除を行う人の割合はいずれも1割台という結果に。一方で、「大掃除はしない」と回答した人も33.0%にのぼり、3人に1人は大掃除の習慣がないことがわかった。

また、大掃除の実施頻度について尋ねたところ、「年に1回」(40.4%)が最も多く、「年に2回」(18.4%)と合わせると、全体の約6割(58.8%)が年1～2回大掃除を行っていることが明らかに。一方で、「年3回以上」と回答した人は合計でも約10%にとどまり、「大掃除をしない」と答えた人は31.0%だった。

大掃除に対するストレス

続いて、大掃除に対してストレスを感じるかと聞いたところ、72.4%が「感じる」と回答。大掃除は多くの人にとって“やらなければならない負担の行事”になっているよう。具体的にどんな点がストレスに感じるのかを聞くと、特に「物が多すぎて片付かない」(35.7%)が最も多く、次いで「大掃除をしてもすぐに散らかってしまう」(28.3%)、「思い出の品など、捨てられない物の置き場所に困っている」(26.5%)が上位に。

また、「季節もの(服・家電・レジャー用品など)の収納スペースが足りない」(26.0%)や「収納する場所が見つからないため、整理が進まない」(25.6%)など、収納環境への不満も一定数見受けられた。

最後に、同居していない家族の荷物、または自分が住んでいない実家にある荷物がある方に荷物の状況を尋ねたところ、多い順位「家族と相談しながら処分している」(27.3%)、「スペースは圧迫されるが置いたままになっている」(26.9%)、「邪魔にならない程度の荷物だけ残している」(25.3%)、「少しずつ持ち出している」(20.4%)という結果に。家族との話し合いを通じて処分を進めている人が一定数存在する一方で、居住スペースの圧迫を感じながらも荷物を置いたままにしている人も多いことがわかった。