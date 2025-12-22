askenはこのほど、「鍋料理に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年9月4日～9月7日、同社が運営するAI食事管理アプリ「あすけん」会員25,471名を対象にインターネットで行われた。

鍋を食べる頻度は約半数が週1回以上

鍋料理を食べる頻度については、約半数の方が「週に1回以上」と回答した。また、約20%の人は週に複数回食べると回答し、「鍋料理」の需要の高さがうかがえる。

さらに、鍋料理を食べ始める時期は「11月頃から」という回答が37.8%と最多となった。一方で「ほぼ一年中食べる」という回答も17%にのぼっている。

鍋料理を食べる理由は健康・栄養面と手軽さが多数

鍋料理を食べる理由として「野菜をたくさん食べられるから(76.9%)」や「栄養バランスが整いやすいと思うから(24.1%)」など、健康・栄養面の理由が上位にあげられた。また、「簡単に作ることができるから(55.2%)」や「献立に悩まなくて済むから(24.7%)」といった、日々の料理の負担軽減面での理由も多数見られた。

一方で、「食材費を抑えられるから」と回答した方は2.6%にとどまっており、続く物価高により「鍋料理は安価に作れる」という期待は持たれなくなっていることがわかる。

食べ過ぎや脂質・塩分の摂り過ぎが気になる人も

鍋料理に対する課題・不満としては、「味が単調になりがち(45.1%)」、「飽きてしまう(25.6%)」など、"味のマンネリ感"に対する回答が最多となった。また、鍋料理を食べる理由として健康・栄養面が上位にある一方で、「脂質や塩分が気になる(25.5%)」、「シメを食べ過ぎてしまう(20.3%)」などの課題・不満があることもわかった。

続く物価高で「食材費が高い(23.5%)」という費用面や、簡単に作ることができる一方で「材料を買い揃えるのが大変(23.8%)」という手間の面での課題・不満も見られた。

よく食べる鍋1位は「寄せ鍋」

よく食べる鍋の種類の1位は「寄せ鍋(59.1%)」で、2位「キムチ鍋(39.4%)」、3位「水炊き(32.1%)」と続いた。

よく食べる鍋料理の種類を教えてください

年末年始に、あすけん式「整え鍋」の提案

調査結果から、鍋料理には「野菜がとれる」「栄養バランスが整いやすい」といった期待が寄せられる一方で、「脂質や塩分が気になる」「シメを食べ過ぎてしまう」といった課題もあることが明らかとなった。

年末年始の食べ過ぎ対策として「鍋料理」を選ぶ人も多いと思うが、鍋料理の種類や使用する食材の内容によっては「塩分」や「脂質」を取りすぎてしまうことも。

同社は、こうした背景を踏まえ、あすけん式「整え鍋」を提案している。塩分や脂質を抑えつつ、「とにかく手軽にヘルシーな鍋が食べたい」というニーズに応える鍋で、年末年始の食生活を整えることができる。

暴飲暴食、食べ過ぎが気になるときに適した鍋

年末年始や飲み会が続くなど、食べ過ぎが気になる日に適したヘルシーな鍋として、「切り干し大根のヘルシーサンラータン風鍋」が紹介されている。この鍋は、切り干し大根やえのきといった食物繊維を含む食材で栄養や食べ応えを補いながら、鶏ひき肉でたんぱく質をしっかり補給。酢の酸味でさっぱりと食べることができる。

切り干し大根のヘルシーサンラータン風鍋

不足しがちな栄養素を補う鍋

近年注目を集めている蒸し鍋。「高たんぱく・低脂質蒸し鍋」は、蒸す調理法により余分な脂質を抑えつつ、たんぱく質をしっかり摂取することができる。たんぱく質は筋肉をつけたい人やダイエット中の人だけでなく、筋肉量の維持やフレイル予防のために、高齢者の人たちも意識したい栄養素。肉だけでなく、カニ風味かまぼこなどの低脂質な食材も活用することで、手軽にたんぱく質を補給できる。

PFCバランスを意識した鍋

「PFC黄金比率鍋」は、PFC(たんぱく質・脂質・炭水化物)のバランスを黄金比率で摂れる鍋。日々の献立で意識するのが難しいPFCのバランスだが、鍋なら具材のバランスを意識するだけで簡単にバランスをとることができる。この鍋では、鶏肉や卵でたんぱく質、ごはんで炭水化物を補給しつつ、全体的に脂質を抑えているため、理想的なPFCバランスを実現している。

PFC黄金比率鍋

各レシピの詳細については、同社が運営するあすけんのHPで紹介されている。