セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、LINE Digital Frontierが主催するマンガ賞「LINEマンガ webtoon大賞 2025」に協賛。副賞として、プロの現場でも数多く利用されている「CLIP STUDIO PAINT EX」を贈呈するほか、完成原稿部門に投稿した先着100名を対象にしたプレゼントキャンペーンを実施する。

「LINEマンガ webtoon大賞 2025」は、クリエイターの才能発掘・活動支援を目的としており、最優秀賞受賞者には賞金1,000万円のほか、「LINEマンガ」連載権やグローバルサービスでの配信が確約されるなど、LINE Digital Frontierが運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において史上最大の規模となる。

一方、「CLIP STUDIO PAINT」プレゼントキャンペーンは、「LINEマンガ webtoon大賞2025」の完成原稿部門に応募した先着100名を対象に、「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス 3ヶ月版」がプレゼントされるというもの。応募の際に、「先着応募プレゼントキャンペーンの参加に希望する」をチェックすることで、エントリーが完了する。キャンペーンの詳細は特設サイトにて。