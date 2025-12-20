ゴルフダイジェスト社は、2025年12月19日より、新作コミック『執事ゴルファーR(リボーン)』(著：雨川 みう、監修：田島 創志)の連載を、Myゴルフダイジェストにて開始した。毎週金曜更新予定。

『執事ゴルファーR(リボーン)』は、18世紀の英国から現代日本へ転生した主人公が、ゴルフを通じて新たな人生を切り拓くスポーツコミック。

従来のゴルフ漫画が持つ「技術の習得」や「勝負の世界」という側面に加え、昨今のトレンドである「転生要素」を大胆にミックス。ゴルフを切り口に、300年前との価値観の違いや進化を描きながら、新しい世界での主人公の挑戦を追っていく。

また、本作は「女性も楽しめるゴルフ漫画」をコンセプトの一つとしており、主人公の優雅な所作や、執事としての気品ある振る舞いを魅力的に描写。ゴルフに詳しくない人でも十分に楽しめる作品となっている。

＜あらすじ＞

時は18世紀、イングランド。由緒あるアシュフォード家に仕える優秀な執事見習い、ジンジャー・モリス。主君に忠誠を誓い、その生涯を捧げるはずだった彼は、正式な執事昇格を目前にして志半ばでこの世を去ってしまう──はずだった。

目覚めると、そこは現代の日本。鏡に映るのは、高校生・藤堂真治(とうどう しんじ)の姿だった。時代も国も身分も違う2人。しかし、彼らにはたった一つだけ共通点があった。それは、「ゴルフ」。

「紳士淑女のスポーツ」として300年前から大きく変化した現代ゴルフを舞台に、元・執事見習いの新たな挑戦が始まる。過去の人生で成し遂げられなかった想いを胸に、彼は今度こそ自らの役割を全うできるのか？時を超えて紡がれる、優雅で熱いゴルフ・リトライストーリー！