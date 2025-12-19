viviONは、コミックレーベル「viviON THOTH BLANKET」より、『悪役令息に転生したけど、破滅エンドは嫌なので主人公を育てます』1(著者：たたきかつお)を2026年1月16日(金)に発売する。

【あらすじ】

正義感の強い警察官の平谷将は、ある日、交通事故から子供を守り死んでしまう。

目を覚ますと、かつて熱中したRPGの悪役「ファレン」に転生していた──！

シナリオ通りに行くと、俺は「光の国」騎士団の主人公・レイを虐めた挙句最後には殺されてしまう……。

破滅的な結末を回避するには、レイを育て、ハッピーエンドに導くしかない！

10年後、才色兼備な騎士団副隊長に成長したレイの様子がおかしい……。

やたら懐いてきて、熱っぽい眼差しで見つめてくる！？

さらには、ひざまずき「俺とデートしてください」とお願いされてしまい──

どうしてこうなった！？

■『悪役令息に転生したけど、破滅エンドは嫌なので主人公を育てます 1』

著者：たたきかつお

発売日：2026年1月16日(金)

定価：850円(本体773円＋税)

ページ数：176ページ

判型：B6判

