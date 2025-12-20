影山優佳「ねるちゃんがいなかったら私たちはいない」長濱ねるに送る“感謝の言葉”

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、長濱ねるさんと影山優佳さん。ここでは、かつて2人が一緒に活動していたけやき坂46時代のエピソードを語りました。

◆影山「全員ねるちゃんに憧れて入ってる」

長濱：今年の4月に一緒のライブ（日向坂46「6回目のひな誕祭」）に立ったけど、“何もできなかったな”って思った。

影山：え!? どういうこと？

長濱：先輩らしいこともできなかったし、渡せるものも渡してこなかったし、むしろ、みんなにおんぶに抱っこで“ごめんね”って思って。

影山：え～!? もらったものならいくらでも挙げられるよ。だって、私たちは全員ねるちゃんに憧れて入ってきているし、ねるちゃんがいなかったら私たちはいないんだから。

長濱：いやいや……。

影山：私すごく覚えていることがあって。ねるちゃんが、ドラマとかでアイドルの活動をお休みすることがちょっと増えてきちゃったときに、ロケバスのなかとかで「今日はねるちゃんいるかな～？」ってみんなでずっと言っていて。そして、いらっしゃったときは、心のなかでは「来てくれた～!!」っていう感じだったけど、本人にうれしい顔を見せちゃうと気を遣わせちゃうから、喜びを押し殺してた（笑）。

長濱：本当に!?

影山：もう、ねるちゃんがいるのといないのとでは、私たちの雰囲気が全然違ったんだよ（笑）。

長濱：だって、けやき坂46から改名して日向坂46になって、乃木坂46さんや欅坂46（現・櫻坂46）と、また違った色を自分たちで見つけていくっていうときとか、本当につらいときに何の力にもなれなくて……今思い出しても本当に胸が苦しくなる。

影山：そんなふうに思ってくれるって本当に温かい人だなって思うし、そう思わせているのは私たちのせいだなって思うよ。

