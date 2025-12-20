津田健次郎「だって50歳を超えているんですよ（笑）」長年“苦手”に感じていることを告白

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。12月14日（日）の放送では“年末の大掃除”について語りました。

◆“掃除”は才能が必要

津田：皆さん、大掃除はやりますか？ 僕は、やる気はずっとあるんです。でもやった試しがない（笑）。そもそも“整理整頓”というものがめちゃくちゃ苦手なんですよ。物事を整理するとか、それこそ片付けとか。しかも、それを時間配分もそうだし、効率良くやるのが苦手なんです。

あまりにも整理能力がなくて、お掃除本みたいなのを買って読んだこともあるんですけど、難しいしマネできない（笑）。やっぱり、選ばれた人たちな気がするんですよね、ミニマリストとかは。

僕の知り合いにも、整理整頓やお掃除が大好きな人がいるんです。自分の部屋の物をどんどん減らして、いかに物を効率良く並べるかを考えるのが好きで、その人いわく、「物を取ったら必ずそこにしまうんだから、“どういう風にしまうか”がすごく大事なんです」と。

あと、寝るときって5分くらいぼーっと考えごとをしながら眠りにつくじゃないですか。その人は好きすぎて、「あっ、あの棚はああいう感じに組み替えればいいのか」って思い付いたら、起きてやっちゃうんですって（笑）。やっぱり、それくらいの才能が必要な気がするんです。

それで、僕は大掃除をザッとやろうとするから良くないのかなと思って。だから、今年はiPadのなか、パソコンのなか、洋服、本棚、このどれか1箇所を大掃除しようと思っています。だって、50歳を超えているんですよ（笑）。そうやって1つずつ訓練しないと、掃除もできやしない。でも1箇所だったら僕はできると思っています。皆さんはどうですか？

風邪やインフルエンザなんかも流行っているのでね、暖かくして、栄養をつけて過ごしていただきたいと思います。

