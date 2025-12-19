Jリーグは19日、2026年2月から6月まで開催する『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』の地域リーグラウンド各節対戦カードを発表した。

『J1百年構想リーグ』は2月6日（金）のフライデーナイトJリーグ（金J）で開幕。EASTグループのオープニングマッチは、横浜F・マリノスとFC町田ゼルビアに決定し、WESTグループでは昇格組のV・ファーレン長崎とサンフレッチェ広島などが激突する。

今季のJ1王者である鹿島は敵地でFC東京と対戦。17年ぶりのJ1復帰となるジェフユナイテッド千葉は、ホームに浦和レッズを迎え、初のJ1挑戦となるJ2王者の水戸ホーリーホックは、東京ヴェルディの本拠地に乗り込むことになった。



なお、各カテゴリーの地域リーグラウンドにおける開幕カードは以下の通り。

◆◼︎明治安田J1百年構想リーグ

▼ 地域リーグラウンドEASTグループ第1節

・2月6日（金）

横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア

・2月7日（土）or8日（日）

ジェフユナイテッド千葉 vs 浦和レッズ

FC東京 vs 鹿島アントラーズ

東京ヴェルディ vs 水戸ホーリーホック

川崎フロンターレ vs 柏レイソル

▼ 地域リーグラウンドWESTグループ第1節

・2月6日（金）

京都サンガF.C. vs ヴィッセル神戸

V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島

・2月7日（土）or8日（日）

名古屋グランパス vs 清水エスパルス

セレッソ大阪 vs ガンバ大阪

アビスパ福岡 vs ファジアーノ岡山

◆◼︎明治安田J2・J3百年構想リーグ

▼ 地域リーグラウンドEAST-Aグループ第1節

・2月7日（土）or8日（日）

栃木SC vs ヴァンラーレ八戸

栃木シティ vs ベガルタ仙台

横浜FC vs モンテディオ山形

湘南ベルマーレ vs ブラウブリッツ秋田

SC相模原 vs ザスパ群馬

▼ 地域リーグラウンドEAST-Bグループ第1節

・2月7日（土）or8日（日）

いわきFC vs 北海道コンサドーレ札幌

RB大宮アルディージャ vs 松本山雅FC

ヴァンフォーレ甲府 vs 福島ユナイテッドFC

ジュビロ磐田 vs AC長野パルセイロ

藤枝MYFC vs FC岐阜

▼ 地域リーグラウンドWEST-Aグループ第1節

・2月7日（土）or8日（日）

FC大阪 vs カマタマーレ讃岐

奈良クラブ vs 徳島ヴォルティス

愛媛FC vs アルビレックス新潟

FC今治 vs ツェーゲン金沢

高知ユナイテッドSC vs カターレ富山

▼ 地域リーグラウンドWEST-Bグループ第1節

・2月7日（土）or8日（日）

ギラヴァンツ北九州 vs ガイナーレ鳥取

ロアッソ熊本 vs レノファ山口FC

大分トリニータ vs レイラック滋賀FC

鹿児島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎

FC琉球 vs サガン鳥栖