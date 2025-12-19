Jリーグは19日、2026年2月から6月まで開催する『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』の地域リーグラウンド各節対戦カードを発表した。
『J1百年構想リーグ』は2月6日（金）のフライデーナイトJリーグ（金J）で開幕。EASTグループのオープニングマッチは、横浜F・マリノスとFC町田ゼルビアに決定し、WESTグループでは昇格組のV・ファーレン長崎とサンフレッチェ広島などが激突する。
今季のJ1王者である鹿島は敵地でFC東京と対戦。17年ぶりのJ1復帰となるジェフユナイテッド千葉は、ホームに浦和レッズを迎え、初のJ1挑戦となるJ2王者の水戸ホーリーホックは、東京ヴェルディの本拠地に乗り込むことになった。
◆◼︎明治安田J1百年構想リーグ
なお、各カテゴリーの地域リーグラウンドにおける開幕カードは以下の通り。
▼ 地域リーグラウンドEASTグループ第1節
・2月6日（金）
横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア
・2月7日（土）or8日（日）
ジェフユナイテッド千葉 vs 浦和レッズ
FC東京 vs 鹿島アントラーズ
東京ヴェルディ vs 水戸ホーリーホック
川崎フロンターレ vs 柏レイソル
▼ 地域リーグラウンドWESTグループ第1節
・2月6日（金）
京都サンガF.C. vs ヴィッセル神戸
V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島
・2月7日（土）or8日（日）
名古屋グランパス vs 清水エスパルス
セレッソ大阪 vs ガンバ大阪
アビスパ福岡 vs ファジアーノ岡山
▼ 地域リーグラウンドEAST-Aグループ第1節
・2月7日（土）or8日（日）
栃木SC vs ヴァンラーレ八戸
栃木シティ vs ベガルタ仙台
横浜FC vs モンテディオ山形
湘南ベルマーレ vs ブラウブリッツ秋田
SC相模原 vs ザスパ群馬
▼ 地域リーグラウンドEAST-Bグループ第1節
・2月7日（土）or8日（日）
いわきFC vs 北海道コンサドーレ札幌
RB大宮アルディージャ vs 松本山雅FC
ヴァンフォーレ甲府 vs 福島ユナイテッドFC
ジュビロ磐田 vs AC長野パルセイロ
藤枝MYFC vs FC岐阜
▼ 地域リーグラウンドWEST-Aグループ第1節
・2月7日（土）or8日（日）
FC大阪 vs カマタマーレ讃岐
奈良クラブ vs 徳島ヴォルティス
愛媛FC vs アルビレックス新潟
FC今治 vs ツェーゲン金沢
高知ユナイテッドSC vs カターレ富山
▼ 地域リーグラウンドWEST-Bグループ第1節
・2月7日（土）or8日（日）
ギラヴァンツ北九州 vs ガイナーレ鳥取
ロアッソ熊本 vs レノファ山口FC
大分トリニータ vs レイラック滋賀FC
鹿児島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎
FC琉球 vs サガン鳥栖