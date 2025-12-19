元プロ野球選手で野球解説者の高橋尚成氏(高ははしごだか)が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で13日に公開された動画に出演。メジャー挑戦する村上宗隆と岡本和真がどのくらいのホームランを打つと思うかを予想した。

村上宗隆

村上宗隆と岡本和真はどのくらいホームランを打てる?

スタッフから「(メジャーで)日本人バッターはなかなか不利というイメージがあるんですけど」という質問を受けると、高橋氏は「僕、思うんですけど、最近、日本のボールが飛ばなくなってきてるんじゃないかと言われてるんですね。で、メジャーのほうが逆に飛ぶんじゃないかと。ホームランが出すぎっていうのもあるので」と説明。

そして、「もちろん打ち方とか技術がものすごく細かく解析されているんで、ボールが飛んでいくっていうのもあると思うんですけど」と続け、「たぶん以前より、僕はメジャーのボールが飛ぶんじゃないかと思ってるんですね。逆に日本のボールが飛ばなくなってるんで、ホームランバッターのほうがおもしろいんじゃないかな」と持論を述べた。

その上で、高橋氏は「だから岡本選手とか村上選手が(メジャーに)行って、ホームランを30本以上(打てる可能性がある)」と予想。

さらに、「鈴木誠也選手が一つの基準になると思うんですね。ホームランを3年連続20本以上、今年30本打ったんですよね」と例に挙げながら、「だから、岡本選手も十分30発打てるだけの力があるんじゃないかなと思うので。もちろん村上選手も十分打てると思う」と太鼓判を押した。