KADOKAWAは、ミャクミャクのデザイナーとしても知られる絵本作家・やましたこうへい氏による『おばあちゃんとかめ 何げに楽しい2匹とのくらし』を、2025年12月18日(木)に発売した。

何気ない日々が心にしみる……日常系・いきものコミックエッセイ

息子からなかば強引に引き渡されて、2匹のかめを飼うことになったおばあちゃん。

飼育記録を付けるためパソコンを学んだり、かめを気にかけてくれる周りの人たちと交流したり、何気ない日常がほんの少し彩られていく。

特別なことは何も起きない……。けどそれがいい。普通だけど愛おしい。

絵本作家・デザイナーとして活躍中のやましたこうへい氏が描く、毎日の暮らしを大切にしたくなる物語。

かめのかわいらしい行動や表情とおばあちゃん・おじいちゃんとのやりとりに、いきもの好きなら思わずにっこり。飼育のワンポイントや雑学もたくさんで、かめの魅力満載のコミックエッセイとなっている。

■『おばあちゃんとかめ 何げに楽しい2匹とのくらし』

著者：やましたこうへい

発売日：2025年12月18日(木) ※電子書籍同日配信予定

定価：1,595円(本体1,450円＋税)

判型：A5判

頁数：160頁

※本書は神戸新聞の連載に加筆し、再構成している。