竹書房は、『戦姫完食シンフォギア～調めし～』第7巻(漫画：つたの葉、監修：Project シンフォギアＸＶ)を2025年12月17日(水)に発売した。

【あらすじ】

ネフィリムの影響を受け食欲が止まらないセレナ。

そのせいでセレナの命を脅かす事態に…!?

フォトコンテストに提出するための映え写真を探す調と切歌！

調が選んだベストショットとは…!?病気療養中のナスターシャが日本へ襲来！その目的とは…？

【見どころ】

大人気アニメ『戦姫絶唱シンフォギア』シリーズ公式スピンオフグルメ漫画!!

おさんどん係・月読調の作る絶品料理と、本編で脱落してしまったキャラたちが再登場するココでしか見られないエピソードにみんな大満腹♪

オール描き下ろし購入特典として、ゲーマーズでは「描き下ろし4Pブックレット」、メロンブックスでは「描き下ろしイラストカード」が用意される。

また、コミックス7巻発売記念リポストキャンペーンが実施され、抽選で30名に「セレナのベストショットチェキ」がプレゼントされる。応募方法はリポストキャンペーンバナーのポストをRepost＆「＠takecomic_hen」をフォローするだけ。

■『戦姫完食シンフォギア～調めし～』第7巻

漫画：つたの葉

監修：Project シンフォギアＸＶ

発売日：2025年12月17日

判型・ページ数：B6・144ページ

定価：990円(税込)