時代劇専門チャンネルでは、12月開催「ミュージカル『薄桜鬼』HAKU-MYU LIVE 4」キャストの久保田秀敏、樋口裕太、輝馬、北村健人、大海将一郎、井俣太良が出演する特別番組『集まれ！薄ミュ大感謝祭』を、20日(23:00～)に放送する(リピート放送は、1月9日23:00～、同23日25:30～)。

時代劇専門チャンネルで展開中の特集「年忘れ！ミュージカル『薄桜鬼』～年末大感謝祭～」の中で放送されるこの番組は、同チャンネルの「薄ミュ」特番史上最多人数で舞台裏トークやゲームを展開。年末らしく、鍋を囲む一幕も登場する。

そしてエンディングでは、「ミュージカル『薄桜鬼』HAKU-MYU LIVE 4」の稽古場からの映像を公開。同番組の放送後(24:00～)には、「ミュージカル『薄桜鬼』HAKU-MYU LIVE 3」(2022年)がテレビ初放送される。

また1月には、「ミュージカル『薄桜鬼 真改』土方歳三 篇」(2024年)が9日(24:00～)、「ミュージカル『薄桜鬼 真改』藤堂平助 篇」(2025年)が16日(23:00～)に放送予定だ。

コメントは、以下の通り。

久保田秀敏

特番の収録で久しぶりに集合しましたが、変わらずホームに帰ってきた感じで、肩肘張らずに終始和やかな時間を過ごすことができました。今のメンバーでの残された時間もあと少し。今はまだ実感がありませんが、切磋琢磨してきた大切な想い出と時間を噛み締めて良い作品作りをしていきたいと思います。

樋口裕太

同窓会みたいな雰囲気でめっちゃいいなって思いました。

打ち上げをしている気分になりました。

輝馬

「薄ミュ」カンパニーが6人も集まってあんなにじっくり話すことはなかなかないので貴重な時間でしたし、やっぱり『薄桜鬼』が好きだなと感じました。まるで実家のような温かさと完全にリラックスできた時間になったと思います。

北村健人

今回の番組でのひとときは、稽古場での僕ら、楽屋での僕ら、地方公演で食事に行った時の僕ら、そんないつもの僕らの姿に限りなく近い、ありのままをお届けできたのではないかなと思います。ぜひお楽しみください!

大海将一郎

「薄ミュ」の思い出を振り返りながら楽しい時間を過ごすことができました。

長く作品を共にしていると思い出話が尽きませんね。

番組をご覧になるお客様にとって心温まる年末のひと時になっていたら幸いです!

井俣太良

時代劇専門チャンネルのみなさんが用意してくださった場所がとても素敵で、リラックスして普段と変わらない感覚でトークができました。あれは飲み会の時の僕らの雰囲気とほとんど同じです(笑)