影山優佳「こっち側が3人くらい泣いてるの（笑）」けやき坂46・1期生と長濱ねるが“初めて会った日”を振り返る

◆初対面は屋上で…
長濱：私はもう（アイドルを）卒業して約7年になる。
影山：え!? 怖い～！ ということは、20歳で卒業？
長濱：そう、20歳で卒業して今年で27歳になったので。優佳ちゃんは今おいくつですか？
影山：私は24歳になりました。
長濱：おお～。初めて会ったのはいくつぐらい？
影山：たしか14歳。
長濱：中学生？ はあ～！ そんなに若かったんだ。
影山：ヤバいよね（笑）。
長濱：私は高3だった。
影山：覚えてるよ、雑誌の撮影で屋上に……。
長濱：そうそう！ 屋上に行った。
影山：そこで私たち（けやき坂46・1期生）が一列に並んで、そこにガチャって入ってきて「長濱ねるです」って。そうしたら、こっち側が3人くらい泣いてるの（笑）。
長濱：（笑）。
影山：あれ絶対に嫌だったよねと思って。
長濱：緊張したけど……グラビアだったよね？
影山：そうそう。1期生全員で初めての雑誌撮影みたいな感じだった気がする。
長濱：なんか（アイドル時代が）怒涛すぎたというか、濃すぎて結構すっぽり抜けているところがある。
影山：確かに。（欅坂46とけやき坂46の2グループを）両立していたしね。
