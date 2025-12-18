影山優佳「こっち側が3人くらい泣いてるの（笑）」けやき坂46・1期生と長濱ねるが“初めて会った日”を振り返る

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、長濱ねるさんと影山優佳さん。ここでは、けやき坂46（現・日向坂46）のメンバーとしてともに活動していた2人が、初めて会った日のことを振り返りました。

◆初対面は屋上で…

長濱：私はもう（アイドルを）卒業して約7年になる。

影山：え!? 怖い～！ ということは、20歳で卒業？

長濱：そう、20歳で卒業して今年で27歳になったので。優佳ちゃんは今おいくつですか？

影山：私は24歳になりました。

長濱：おお～。初めて会ったのはいくつぐらい？

影山：たしか14歳。

長濱：中学生？ はあ～！ そんなに若かったんだ。

影山：ヤバいよね（笑）。

長濱：私は高3だった。

影山：覚えてるよ、雑誌の撮影で屋上に……。

長濱：そうそう！ 屋上に行った。

影山：そこで私たち（けやき坂46・1期生）が一列に並んで、そこにガチャって入ってきて「長濱ねるです」って。そうしたら、こっち側が3人くらい泣いてるの（笑）。

長濱：（笑）。

影山：あれ絶対に嫌だったよねと思って。

長濱：緊張したけど……グラビアだったよね？

影山：そうそう。1期生全員で初めての雑誌撮影みたいな感じだった気がする。

長濱：なんか（アイドル時代が）怒涛すぎたというか、濃すぎて結構すっぽり抜けているところがある。

影山：確かに。（欅坂46とけやき坂46の2グループを）両立していたしね。

