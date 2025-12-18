“サイバーエージェント会長”に就任…藤田晋「社長の交代も“負けない引き継ぎ”を慎重にやっている」

◆「精神的な負担を軽くしていきたい」
れなち：12月12日にサイバーエージェントの社長を退き、会長に就任すると発表されたときの反響はいかがでしたか?
藤田：結構ありました。でも、まだ緊張感は100％です。
れなち：やっぱり、引き継ぎといったところで慎重に進められているのですね。
藤田：そうですね、徐々に精神的な負担を軽くしていきたいなと思っています。
れなち：（会長就任の）発表直後くらいに、生放送の「報道リアリティーショー ABEMA Prime」（ABEMA）で、私と堀江貴文さんが出演していて……。
藤田：それ観ていました。
れなち：そうですか！ 堀江さんと藤田さんは、すごく親交が深いじゃないですか。なので、堀江さんが「（藤田さんは）背負っているものが大きすぎるから、ちょっと肩の荷が降りて、もっと自由になれたら」という労いの言葉を話されていました。
藤田：もう本当に“よくわかってるな”っていう感じでしたね。あと「辛抱強いのが彼の持ち味」みたいなことも言ってくれましたけど、本当その通りだと思いますし。
れなち：まさにその我慢強さだったり、麻雀や将棋をやらされてきたからこその勝負強さだったり、あとは「本当に“ここだ！”と思うまで手を打たない」みたいなところもすごくおっしゃっていました。
藤田：今回の社長の交代も“負けない引き継ぎ”を慎重にやっているつもりではあります。
