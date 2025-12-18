ファーストイノベーションは、運営メディア「SES Plus」にて「インフルエンザ予防接種に関する実態調査2025」を実施した。本調査は、2025年10月31日から11月3日にかけて、10代から60代以上の男女150名を対象に、SNS上でアンケートを行ったもの。

調査の結果、「毎年受けていない」「受ける予定がない」と回答した人は全体の約7割にのぼった。内訳は「毎年受けていない」が42％、「受けない予定」が22％となっている。

予防接種を受けない理由として多かったのは、「お金がもったいない」「病院に行くのが面倒」「効果をあまり感じない」の3点。特に20〜40代では、家族全員分の接種費用が負担になるという声が目立った。また、「副反応が不安」「健康に自信がある」といった理由も一定数見られた。

一方、接種する理由としては、「家族や子どものため」「職場や学校で必須」「毎年の習慣」が上位に挙がった。30〜40代を中心に、周囲への配慮や制度的要請を理由に接種を選ぶ傾向が確認された。

今回の調査から、インフルエンザ予防接種に対する判断は個人の価値観に委ねられており、「受けない派」と「明確な理由で受ける派」に二極化している実態が明らかとなった。