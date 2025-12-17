新年のあいさつとして日本で古くから親しまれてきた年賀状ですが、近年はやり取りをやめる「年賀状じまい」を行う人が増えているといいます。

しかし、この年賀状じまいを「不愉快と感じる」という声もあるのだそう。そんな話を聞くと、「送るつもりでいたんだけど、大丈夫かな…?」と不安になる人も多いのではないでしょうか。そこで今回はマイナビニュース会員に、年賀状じまいを不愉快に感じるかどうか聞いてみました。気になるその割合は…?

年賀状じまいを不愉快に感じる人はどれくらい?

マイナビニュース会員に「年賀状じまいが送られてきたら不愉快に感じますか？」と聞いたところ、回答は以下のようになりました。

はい…14%

いいえ…86%

意外にも、年賀状じまいを不愉快に感じない人のほうが圧倒的に多いという結果に。ネガティブな声が目立ってしまっているだけで、気にしない人の方が多いようです。

年賀状じまいを不愉快に感じる理由とは

では、年賀状じまいを不愉快に感じると答えた人は、なぜそう感じるのでしょうか。その理由についても聞いてみたので紹介します。

「一方的に関係を切られるのは冷たく感じるので嫌だ」(55歳女性)

「年賀状だけの関係の人もいるので、年賀状がなくなればその人との縁は完全に切れてしまうから」(45歳男性)

「相手から、人間関係を壊されているような気がする」(58歳男性)

「絶縁状を突き付けられたような感じでショックである」(77歳男性)

「年賀状だけでもやりとりがあれば、いつかまた会えるけど、終わりにしようというともう会うこともできなくなりそうだから」(58歳女性)

「もう連絡したくないのかと、悲しい気持ちになる」(51歳男性)

「年賀状が唯一のつながりだったので、宣告されたら『どうでもよい、生き死にも知らなくても良い』と思う存在なのだなあと悲しくなりますね」(55歳女性)

「自分が切られてしまっていく感覚になって虚しい」(50歳女性)

「いちいち報告をしなくてもやめたらいいと思うから」(44歳男性)

年賀状をやめることで完全に関係が切れてしまうのではないかという不安や、一方的に関係を切られているような寂しさを感じる、といった声が多くあがっていました。送る側に「今後一切連絡を取りたくない」という意図はなかったとしても、送られた側はそう受け取ってしまう人もいるようです。

年賀状じまいを不愉快に思われないためにはどうする?

少数派とはいえ年賀状じまいを不愉快に感じる人がいるからには、そう思われないように気をつけたいですよね。そこで、送る際は以下の点を意識してみてください。

①みんなに年賀状じまいを送っていると伝える

「人を選んで送っているのでは?」と思われると、余計に「関係を切られた」という印象を抱かせてしまいます。そこで、みんなに年賀状じまいを送っていると伝えるのがおすすめです。たとえば「どなたさまにも年賀状を控えさせていただくこととなりました」「みなさまへの年賀状の送付は本年をもって最後とさせていただくこととなりました」のように「どなたさま」や「みなさま」といった一言を入れてみましょう。

②今後の連絡手段を記載する

絶縁状と勘違いされないためには、今後の連絡手段を忘れずに記載しておきましょう。電話番号やメールアドレス、LINEのIDなどを教えておけば、相手も「関係を切りたいわけではないのね…」と安心できるはずです。

まとめ

いかがでしたか? 今回のアンケート結果では少数派でしたが、不愉快に感じる人がいる以上は伝え方を工夫し誤解されないようにしたいものです。せっかく築いた関係を無駄にしないためにも、十分注意しながら年賀状じまいを作成してくださいね。

調査時期: 2025年12月15日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート