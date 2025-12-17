SBI証券は、資産管理および投資サポートを目的とした新たなスマートフォンアプリ「SBI証券Plus」を、2026年春を目途に提供開始すると発表した。

「SBI証券Plus」は、保有資産の状況や内訳をひと目で確認できる資産管理機能に加え、資産推移や配当の把握、投資情報の閲覧などをアプリ内で完結できる点が特徴とされる。日々の“気づき”を通じて、資産をより身近に感じられる投資体験の提供を目指すとしている。

資産管理と投資情報を一体化

同アプリは、SBI証券の口座保有者向けに新たに提供される資産管理・投資サポートアプリで、同社に預けている資産状況をまとめて確認できる「My資産」機能を搭載する予定だ。また、日々の投資判断を補助するAIによるニュースまとめなども提供され、日常的に「見て、気づき、考える」投資行動を支援する構成となっている。

開発背景に「資産全体を手軽に見たい」という声

SBI証券ではこれまで、商品ごとに取引専用アプリを用意する形でサービスを展開してきた。一方で、利用者からは「資産全体をまとめて確認したい」「投資をより身近に感じたい」といった要望も寄せられていたという。「SBI証券Plus」は、こうした声を踏まえた新たなアプローチとして開発が進められている。

UI設計については、親しみやすさと使いやすさを重視し、幅広い年代がストレスなく利用できることを目指すとしている。

特設サイトを公開、順次情報発信へ

アプリの提供開始に先立ち、「SBI証券Plus」を紹介する特設サイトも公開された（※サイトURLは記事末尾に掲載）。今後は同サイトを通じて、アプリの機能やデザイン、アップデート情報などが順次案内される予定だ。

SBI証券は、国内初となる証券総合口座1,500万口座を達成するなど利用者基盤を拡大しており、新アプリを通じて資産形成支援の強化を図る構えとしている。