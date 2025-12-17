よく使う食材ほど、「いつものレシピ」で調理しがち。白菜やじゃがいももそんな定番食材のひとつで、食卓の心強いレギュラーメンバーである一方、「また同じ味かも」と感じてしまうこともありますよね。 そんなとき、食卓の印象をさっと変えてくれる副菜を、手軽に作れたらうれしいもの。

今回は、予約の取れない和食屋「賛否両論」店主・笠原将弘さんのレシピ本『笠原将弘の旬副菜の極み159』(扶桑社)から、「白菜ザーサイ」と「高菜とじゃこのポテトサラダ」の作り方をご紹介します。意外な食材の組み合わせが、定番野菜を驚くほど新鮮な一品に変えてくれますよ。

白菜ザーサイ＜調理時間5分＞

いつもの白菜も“あれ”を加えるだけで、驚くほど奥行きのある味わいに。

材料(4人分)

・白菜…1/6個

・ザーサイ…50g

A マヨネーズ…大さじ2

A 酢、ゴマ油…各大さじ1

・一味唐辛子…少し

つくり方

(1) 白菜はざく切りにする。ザーサイは粗みじん切りにする。

(2) (1)をAでさっとあえ、器に盛って一味唐辛子をふる。

高菜とじゃこのポテトサラダ＜調理時間20分＞

食べなれたポテトサラダも材料を変えると、プロ級の仕上がりに。

材料(4人分)

・ジャガイモ(男爵)… 3個

・高菜漬け …40g

・ちりめんじゃこ…20g

・塩、酢、砂糖…各少し

・マヨネーズ…大さじ3

・いりゴマ(白)…少し

つくり方

(1) ジャガイモは皮をむいてひと口大に切り、水から塩ゆでする。火がとおったら湯をきり、からいりして水分を飛ばす。熱いうちに酢、砂糖をふりかける。

(2) 高菜漬けはみじん切りにする。

(3) ボウルに(1)を入れて木ベラでつぶし、マヨネーズを加えて混ぜ合わせる。(2)、ちりめんじゃこを加え、さっとあえる。器に盛り、ゴマをふる。