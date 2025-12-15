乃木坂46賀喜遥香「『すげえかっけぇ！』って思いながらやっていました（笑）」『久保史緒里 卒業コンサート』での“こだわりの演出”を絶賛！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。12月11日（木）の放送では、11月26日（水）、27日（木）に神奈川県・横浜アリーナで開催された「久保史緒里 卒業コンサート」を振り返りました。

◆「いつの間にそんなことを!?」

賀喜：1日目（26日）の最初は「不等号」という曲で、和風な感じで史緒里ちゃんが人力車に乗って登場したり、4期生は傘を持って、5期生と6期生は扇子を持って登場したり、その演出がすごかったんですよ！ 私も「うわっ、すげえかっけぇ！」って思いながらやっていました（笑）。そこも、史緒里ちゃんが「和風の衣装で……」とか演出にこだわられていて、大河ドラマ（「どうする家康」）に出られていたし、すごいなって思いました。

ライブって、5曲くらい披露した後に、休憩パートじゃないけど、みんなでしゃべるMCパートがあって、また5曲ぐらいやって、MCパートでしゃべって……みたいな感じなんですけど、2日目（27日）はMCがなくて全部ドラマVTRだったんですよ。それも、あいだに入るドラマが全部違うし、そのすべてに史緒里ちゃんが出演していて「いつの間にそんなことを!?」って思ったし、（ドラマには）史緒里ちゃんとご縁のある方々が出演してくださっていて、それを観てすごく温かいというか、ご縁を大切にする方だなって改めて感じて、“私も見習わないといけないな”って思いました。

