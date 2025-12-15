低迷が続く埼玉西武ライオンズに、待望の起爆剤が加わった。日本シリーズMVPの桑原将志がFAで加入し、勝負強さと経験を兼ね備えた外野手がチームに新たな風を吹き込む。長らく課題となっていた外野陣の底上げに向け、期待は大きく膨らんでいる。（文・羽中田）

空気を一変させた”朗報”

勝利の味を知るガッツマンが、埼玉西武ライオンズにやってくる。

横浜DeNAベイスターズから海外フリーエージェント権利（海外FA権）を行使していた桑原将志が、来季から獅子のユニフォームでグラウンドを駆け巡る。

ベテランの栗山巧が来季限りで引退を迎える中、西武ファンにとっては沈んだ空気を一変させ、さらには奮い立たせるニュースが飛び込んだ。

電撃加入となった桑原の今季年俸は推定1億2,000万円のＢランクとみられる。旧所属球団が、補償を求めることが可能なFA選手（AもしくはBランク）獲得は、2007年シーズンオフの石井一久（現東北楽天ゴールデンイーグルスGM）以来だ。

翌2008年シーズン、西武はリーグ優勝を飾り、日本シリーズでは4勝3敗で読売ジャイアンツを下して日本一に輝いた。だが、以降は12球団で最も日本シリーズから遠ざかっている。

日本シリーズで見せた”勝負師”の姿

対照的に、桑原が所属していた横浜DeNAベイスターズは2024シーズン、セ・リーグ3位ながらCS(クライマックスシリーズ)を勝ち上がり、日本一を成し遂げている。

桑原は、同年の日本シリーズで5試合連続打点を記録し、シリーズMVPを獲得した。プレッシャーが掛かる場面ほど存在感を増すその姿は、“勝負師”そのものだった。

桑原の西武移籍で、競争が生まれることを期待しているファンは少なくない。

今季の西武は西川愛也、タイラーネビン以外の絶対的レギュラーは不在。中堅の外崎修汰、源田壮亮もリーダー格としての存在感はなく、攻守ともに精彩を欠いていた。

チームも勝負所と言われる夏場、7月は5勝15敗1分、8月も9勝13敗2分と、大幅に負け越し。優勝争いどころかAクラス争いからも脱落した。

西武外野陣の「道標」に───桑原の持つ“空気を変える力”

一方で今季の桑原は、7月.304、8月.293、9月.321と好アベレージをマーク。夏場から終盤戦に掛けて状態を上げ、チームをセ・リーグ2位へ導いた。

加えて、桑原が持つ高い守備力、状況判断、声を出す姿勢は、若手が発展途上にある西武外野陣にとって大きな「道標」となるだろう。

特に評価されるのは、数字以上に表れる“空気を変える力”だ。ベンチでの声掛け、打席での粘り、守備での一歩目。派手さはなくとも、積み重ねた経験が放つ説得力は、若い選手たちにとって大きな刺激となるはず。伸び悩む若獅子にとっては、何よりの財産だ。

西武低迷の原因は、打てないだけではない。狂った歯車を戻す「格」が足りない。多くの西武ファンが感じていたであろう部分だが、桑原の加入はその穴を埋めてくれる可能性がある。

勝利を呼ぶ男は、獅子を再び「熱き集団」にするための重要なピースといえる。長らく停滞していた空気を変え、ファンも選手も次のステージを見据えられる補強となったのは間違いない。

夜明けはもうすぐそこまで───3年連続Bクラスから4年ぶりのAクラスへ、そして2008年以来の日本一を目指す。

その先へ、もっと先へ。

突っ走れ、どこまでも。

【著者プロフィール】

羽中田 (hanakata)

少年時代にプロ野球観戦にハマり、巨人、ヤクルトのファンを経て、1998年の野村克也監督時代からタイガースのファンになる。

2025年の5月から現職につき、阪神はもとより、プロ野球全体の知見を深めるために奮闘中。

趣味は、映画鑑賞、フットサル、子供とのキャッチボール

