Uber JapanとUber Eats Japan、楽天グループおよび楽天ペイメントは、楽天ID連携を軸とした戦略的パートナーシップを本格的に開始する。世界最大級のモビリティ・デリバリー基盤を持つUberと、日本最大級のポイント経済圏を持つ楽天が新たな価値共創を目指す。

12月9日から順次、UberとUber Eatsに、共通ポイントサービス「楽天ポイント」オンラインを導入。これにより、12月12日までに、すべてのユーザーが同サービスを利用できるようになる。UberとUber Eatsいずれかのアプリで楽天IDを連携すると、200円(税別)の支払いにつき1ポイントの楽天ポイントが貯めることができる。

UberとUber Eatsでは、すでにキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」が利用可能となっている(支払い金額に対して最大1.5%の「楽天ポイント」が還元)。「楽天ポイント」オンラインと併用することで、支払い金額に対して最大2%の楽天ポイントが還元される。

さらに、定額サービス「Uber One」会員は、配車サービス利用時に乗車料金の10%相当の「Uber One クレジット」還元も受けられ、よりお得にサービスを利用できる。

導入を記念し、12月12日～22日まで、「Uber 楽天 ID 連携で最大1,000ポイントプレゼント」キャンペーンを実施する。楽天IDを連携して「Uber Eats」で1,500円(税別)以上支払った先着50万名に300ポイント、「Uber」乗車時に1,500円(税別)以上支払った人に利用回数に応じて最大700ポイントと、合わせて最大1,000ポイントを進呈する。

また、12月31日まで開催する「楽天モバイル」契約者限定のキャンペーンに、対象サービスとして「Uber」と「Uber Eats」を追加。楽天IDを連携して「Uber」「Uber Eats」で支払いをした楽天モバイル契約者に、楽天ポイントを通常の20倍進呈する。

「限定特典！Uber One 年間プランが70%オフ」キャンペーンも実施中。12月22日 23:59までに、「Uber」「Uber Eats」いずれかのアプリで楽天IDを連携し、「Uber One」月額会員に登録した人と、すでに「Uber One」月額会員には、年間プラン(3,998円)を70%オフの特別価格で提供する。年間プランの申し込みは12月29日23:30まで。