Uber JapanとUber Eats Japan合同会社、楽天ペイメントは12月9日、都内にて「Uberと楽天 戦略的パートナーシップの推進についての発表会」を開催した。発表会では楽天グループの三木谷浩史代表取締役会長兼社長やUber Technologiesのダラ・コスロシャヒCEOらが登壇。配車サービス「Uber」及びデリバリーサービス「Uber Eats」と楽天IDの連携がスタートすることが明かされたうえで、パートナーシップ推進と連携で実現する意義や価値、ユーザーが享受できるメリット、連携の詳細な内容について説明した。

本記事ではその詳細をレポートする。

戦略的パートナーシップを結んだUber Technologiesのダラ・コスロシャヒCEO(左)と楽天グループの三木谷浩史代表取締役会長兼社長

楽天エコシステムとUberプラットフォームが新たな世界を創造

冒頭に登壇した三木谷氏は、楽天グループが展開する70以上のサービスにおいて、累計発行額が5兆円相当を超えた楽天ポイントと1億人超の会員数・データが重要な要素であるとの認識を示したうえで、「楽天のエコシステム、そして世界最大のモビリティとデリバリーのプラットフォームであるUber・Uber Eatsとの連携で、新しい価値を創造していく提携の発表です」とあいさつ。

楽天グループ会長兼社長の三木谷浩史氏

さらに「本日(9日)より、Uberと楽天IDの連携サービスを開始します。Uber・Uber Eatsアプリで楽天IDと連携すると、自動的に楽天ポイントが貯まります。また楽天ペイ決済を設定すると、最大2%の楽天ポイントが付与されます。Uber・Uber Eatsで貯めたポイントは楽天のさまざまなサービスで使えるようになり、Uber・Uber Eatsを使えば使うほど毎日の生活がさらに豊かになります」と続けた。

具体的には、200円の支払いに対して1ポイントの楽天ポイントを付与し、楽天ペイでの支払いで最大1.5%、楽天ポイントオンラインとの併用で最大2%が付与されるとのことだ。

三木谷氏は、今回の提携発表は「第一歩」であると強調。「Uberと楽天のAI、エコシステムを掛け合わせながら可能性を広げ、今後さらに大きな戦略的パートナーシップを推進していきたいと考えています」と力強く語った。

この言葉を受けて登壇したUberのコスロシャヒ氏はまず、Uber及びUber Eatsが世界70カ国・15,000以上の都市で利用されるプラットフォームであり、Uberの事業規模が2021年の10倍と急拡大していることや、石川県加賀市で公共ライドシェアを展開していることなどを紹介。

そして提携の意義やユーザーが受けるメリットについてこう語った。

Uber Technologies CEOのダラ・コスロシャヒ氏

「本日発表するパートナーシップは、人々の日常生活に深く根付く楽天のサービスとUberのユーザーをより密接に結び付けるもの。楽天IDとUberアカウントの連携は、生活費高騰が課題となっている今の日本でまさに大きな意味を持っており、負担を少しでも軽くする手助けができると考えています。そして重要なのは、UberやUber Eatsで獲得される楽天ポイントの原資はUberが負担するという点です。ユーザーや配達パートナーが負担することは一切ありません」

加えて、Uberと楽天が力を合わせることで、これからの時代に広がる新たな協業モデルを築いていけると期待感を示した。

Uberを使えば楽天ポイントが貯まる!

続いてUber Japanの山中志郎代表が登壇し、Uberと楽天のパートナーシップ推進について説明がなされた。

Uber Japan代表の山中志郎氏

山中代表は「これまで(UberとUber Eatsを共通利用できるサブスクリプションサービスの)Uber Oneの会員はUber One クレジットと決済方法に応じたポイントを二重に獲得できましたが、今回の連携でUberの乗車による楽天ポイントも加わり、トリプルポイントの獲得が可能になります」と楽天IDとの連携により、ポイント面でユーザーがこれまで以上にメリットを享受できる点を改めて強調。

そして「日本はまだまだ他国と比べて配車アプリの利用率が低く、大きな成長の余地があります。Uberは楽天との連携を追い風に、より便利でより価値のある移動体験を全国に届けていきます」と今後の展望を語った。

Uber Eats Japan代表のユリア・ブロヴキナ氏

Uber Eats Japanのユリア・ブロヴキナ代表は、同社が2025年の成長の柱として掲げる3A戦略(Anything=欲しいものがすぐに、Anywhere=日本全国津々浦々で、Affordable=もっとお買い得に)を紹介。

コロナ禍後もUber Eatsは大きな成長を続けており、Uber Eatsの注文により楽天ポイントが貯まることで「Uber Eatsの『タイパ』と楽天ポイントの『コスパ』のどちらも手に入ります。今後は楽天ポイントを貯められるだけでなく、Uber Eatsで楽天ポイントが使えるようになります」と、連携で実現する強みを力説した。

最後のプレゼンテーションに登場した楽天ペイメントの小林重信社長は「楽天ペイアプリからUber・Uber Eatsにも容易にアクセスできるようになりました。これによってUber・Uber Eatsのサービスを使ったときに楽天ポイントが貯まり、そのポイントは日本全国に広がる楽天グループのサービスで使えるようになります」とユーザーの利便性向上について言及した。

楽天ペイメント社長の小林重信氏

連携開始の記念として今後、

「楽天ポイントを最大1,000ポイント付与」

「楽天モバイル会員はUber・Uber Eatsの会計で20倍の楽天ポイントを付与」

「Uber ONEの年間プランを70%オフ」

といったキャンペーンを実施する予定。UberとUber Eats、ショッピングの利用で一日に2,000ポイント以上を得られる事例も紹介した。

両社協業で実現する今後の展開に期待

三木谷氏はこのパートナーシップを「第一歩」と表現していたが、今後も両社で新しいサービスを模索していくようで、Uber Japanの山中氏は「これからも、楽天の経済圏とUberのモビリティ、デリバリープラットフォームがつながることで、中長期的にお客様に向けて新たな価値を作れるパートナーシップを目指していきたい」と意欲をにじませる。

楽天ペイメント執行役員の十川裕樹氏も「特に楽天AIを活用した新しいサービスの開発を2社でやっていきたい」と同調し、楽天ペイメント社長の小林氏は「お互いタッグを組んで第2弾、第3弾を発表できるように関係性を発展させていきたい」と話した。

今回のパートナーシップ締結により、今後は海外における楽天ポイント経済圏の形成・拡大にも注目が集まる。

この点について小林氏は「グローバルにビジネスを展開する両社トップが集まって発表したことには大きな意味があり、控室でも三木谷氏とダラ氏が活発にディスカッションしているのを聞いて私もワクワクしました。ユーザーにより便利でお得で革新的な体験を届けていきたいとの思いは一つですので、期待していただければと思います」。

ビジネス界の雄である両社がパートナーシップを結んだことで今後どのような化学反応が起きるのか注目だ。