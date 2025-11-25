Uber Eats Japanは11月19日から、千葉県と愛知県の計4都市において新たにUber Eatsのデリバリーサービスを開始し、千葉県・静岡県・愛知県の6都市でサービスエリアを拡大した。

新たにサービスを開始したエリアは、千葉県の八街市、東金市、山武市、愛知県の蒲郡市。

サービス拡大エリアは、愛知県の豊川市(豊橋市も含む)、西尾市、静岡県の浜松市、千葉県の袖ケ浦市、木更津市、君津市。