Uber Eats Japanは11月19日から、千葉県と愛知県の計4都市において新たにUber Eatsのデリバリーサービスを開始し、千葉県・静岡県・愛知県の6都市でサービスエリアを拡大した。
新たにサービスを開始したエリアは、千葉県の八街市、東金市、山武市、愛知県の蒲郡市。
サービス拡大エリアは、愛知県の豊川市(豊橋市も含む)、西尾市、静岡県の浜松市、千葉県の袖ケ浦市、木更津市、君津市。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
Z世代とはたらく 第102回 【漫画】職場の“競争・比較文化”にZ世代が出した答えとは?
主夫の暮らし 第108回 【漫画】「何か忘れてる気がする…」帰宅した瞬間に降りてきた“あの調味料”
田舎あるある 第136回 【漫画】内定報告で発覚した田舎特有の“エリート認定”文化
日常のイラっとする瞬間 第14回 【漫画】「ちょっと聞きたいんだけど…」友人からのLINEが、思いもよらぬ方向に。なんで自分がこんな目に?
限界間近!? 共働き世帯のリアル物語 第19回 【漫画】急な相談にも迅速対応! 共働き家庭が見落としがちな「神サポーター」とは?
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。