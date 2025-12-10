乃木坂46井上和「久保史緒里 卒業コンサート」を振り返る「後輩にとってものすごく大きな財産」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。12月3日（水）の放送では、11月26日（水）、27日（木）に神奈川県・横浜アリーナで開催された「久保史緒里 卒業コンサート」で印象に残った出来事を語りました。

◆「やっぱり、久保史緒里さんは久保史緒里さんだった」

井上：今回の卒業コンサートのセットリストは、もちろん久保さんが考えていらっしゃって、「この曲は入れますよね」「この流れでやりますよね」「うわ！ エモいっすね！」「すごいっすね、久保さん！」っていう流れと選曲だったんですけど、多分歌割りやポジションも久保さんが決めていらっしゃるんじゃないかなと感じまして。

この2日間のなかで、メンバーが2人ずつ久保さんのもとに寄って歌わせていただくシーンがたくさんあったんですけど、そのときに、私は中西アルノと一緒のことが多かったんですよ。「ひと夏の長さより…」では“来年の夏はまた～♪”のところを3人で歌わせていただいたり、そこも多分、久保さんの仕掛けだろうなと思っちゃったりしましたね。

久保さんって、めちゃくちゃ多忙な人なんです。普通に活動していても忙しいのに、自ら忙しくなりに行っている人でもあると思うんです。そんな人が、どれだけの思いを込めて2日間のコンサートを作ったんだろうって。その努力と熱意と愛の深さと重さが計り知れなくて。

最後まで走りきってご卒業される先輩の背中を見ることができたのは、私たち後輩にとってものすごく大きな財産だなと思いますし、必死に生き抜いた、走り抜いた人だから、最後くらい騒ぎまくって、楽しみまくって卒業されても絶対に良かったはずなのに、「やっぱり、久保史緒里さんは久保史緒里さんだった」と感じた2日間でした！

